Verloren hoekje in je hof? Zo tover je het om tot een schelpentuin

Iedereen heeft wel ergens in zijn tuin een verloren hoek. Een strook met oud grind, een deel van een parking die je niet meer gebruikt, of een plaats waar ooit puin en stenen is gestort… Zonde eigenlijk! Tuinexperte Laurence Machiels raadt aan om de plek aan te kleden met schelpen: “Zo zorgen ze er onder meer voor dat de grond ‘s zomers niet uitdroogt en ze houden slakken tegen.” Hoe pak je dat aan?



Je gloednieuw stukje puin- en schelpentuin vormt de ideale thuisbasis voor heel wat planten. Sommige siergrassen, bloembollen en vetplanten houden immers van arme, stenige, droge grond. Ze voelen zich goed in de warmte die de stenen afgeven. Planten die normaal maar een paar graden vorst verdragen, houden het in een droge, stenige bodem ’s winters dus veel langer uit. In puin en grind trekt water bovendien heel snel weg. Ideaal voor planten die graag droog staan.

Mexicaanse madeliefjes (Erigeron karvinskianus) zijn bijvoorbeeld dol op droog en vormen heel kleurrijke tapijtjes in je schelpentuin. De palmlelie (Yucca filamentosa) heeft graag een goed gedraineerde plek, en bloeit al na een paar jaar, met spectaculaire roomwitte bloemen. Phormiums voelen zich meteen op hun gemak dankzij de warmte die het puin in de bodem afgeeft. En sommige sierdistels (Eryngium) groeien van nature zelfs in rotsspleten. Ze hebben amper grond nodig.

Je kunt in je schelpentuin extra planten in pot kwijt, zoals een agave of een grote cactus die je normaal als kamerplant houdt

Voeg er zeker wat siergrassen aan toe, zoals vedergras (Stipa tenuissima) of blauw schapengras (Festuca glauca), dat zelfs gewoon in zand kan groeien. Zorg voor één eyecatcher, zoals vuurpijlen (Kniphofia). Je kunt er ook extra planten in pot bij kwijt, zoals een agave, die haal je dan in de winter naar binnen, of een grote cactus die je normaal als kamerplant houdt. Zet de planten ver genoeg uit elkaar zodat je nog voldoende schelpen ziet, en laat bepaalde planten een paar maal terugkeren, dat schept eenheid in je schelpentuin.

Van puin naar tuin

Hoe pak je dat precies aan? Maak om te beginnen de plek onkruidvrij. Zitten er veel hardnekkige onkruiden in de bodem, zoals netels, distels of akkerwinde, leg dan eerst een anti-onkruiddoek. Plant direct in het puin of het grind (snijd openingen in het anti-onkruiddoek); je hebt een flinke spade of schop nodig. Geef de eerste weken water in een droge periode, de plantenwortels moeten nog hun weg zoeken in het grind en puin.

En daarna komt het leukste: de afwerking. Strooi eerst een laag zand, gewoon wit zand of rijnzand. Dat zorgt voor een afscheiding tussen de grond en de schelpen, en geeft een mooie witte ondergrond. Leg gerust 2 tot 3 cm dik. Daarbovenop strooi je 3 tot 5 cm schelpen, in de vorm van paadjes, of verspreid over de hele tuin, tussen en onder de planten. Pimp je schelpentuin met extra mooie of grote schelpen die je meebracht van een of ander strand, of met keien uit je favoriete vakantieplek.

Zo nuttig kunnen schelpen zijn

De schelpen isoleren en zorgen dat de grond ’s zomers niet uitdroogt. Ze geven kalk af, wat veel droogteminnende planten weten te appreciëren, zoals lavendel. Er komt heel weinig onkruid in: hoe groter de schelpen, hoe minder onkruid. Katten lopen er niet graag op en doen er dus ook hun behoefte niet, wat in zand wel eens gebeurt. En bovendien houden gebroken schelpen slakken tegen, de dieren kruipen niet graag over de scherpe randjes. Niets dan voordelen dus!

