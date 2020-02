Vergeet verveling: inspiratie voor een geslaagde Krokusvakantie (binnen én buiten) lvds VW

22 februari 2020

10u57 0 Vrije tijd De Krokusvakantie staat weer voor de deur! Nog op zoek naar inspiratie voor jou en je kroost? Met onderstaande ideetjes haal je het meeste uit de vakantie.

OP STAP

JEF Festival

Voor kleine filmliefhebbers is het jaarlijkse JEF Festival een must do. Hét festival voor jeugdfilm en audiovisueel experiment strijkt dit jaar neer op maar liefst 6 locaties: Brugge, Gent, Kortrijk, Antwerpen, Strombeek-Bever en Roeselare. Naast de beste jeugdfilms staan er nog tal van andere activiteiten op de planning. Volg een masterclass 3D-animatie of volg een van de verschillende workshops.

Prijzen voor het festival variëren tussen € 5 en € 9. Meer info vind je op de website van JEF Festival.

Maakdag



Het Industriemuseum in Gent leent zich perfect voor een dag vol creativiteit. Maakdag is een artistiek evenement voor het hele gezin met een grote keuze aan workshops en andere doe-dingen. Dit jaar is de Knuffelfabriek het centrale thema. Een duik nemen in het knuffelbad? Hoe je van een oude kous een nieuwe knuffel maakt? Het loshangende oor van Mevrouw Konijn herstellen in de Knuffelkliniek? Of zelf een knuffel ontwerpen in de knuffel-bouwstudio? Keuze zat op Maakdag.

Maakdag vindt plaats op 25 februari in het Industriemuseum in Gent. Tickets kosten € 8. Meer info vind je op de website van het Industriemuseum.

(Lees verder onder de foto)

Demolition Lab

Kinderen die het een week zonder schoolregels stellen, moeten natuurlijk wel op de een of andere manier hun energie kwijt. Waarom niet het kot kort en klein slaan? Niet je eigen kot, uiteraard. Bij KANAL - Centre Pompidou in Brussel breken ze de voormalige Citroën-kantoren af. Onder begeleiding van professionals en kunstenaars mag iedereen het pand afbreken. Naast stoom afblazen kunnen ze ook bijlwerpen, zeefdrukken, graffiti spuiten en hun danskunsten tonen op de werk- euh dansvloer.

Zaterdag 22 en zondag 23 februari kan je je uitleven in Demolition lab, zonder inschrijving. Meer info vind je op de website van KANAL.

De Waanzinnige Boomhut - Doe-expo

Fans van de Waanzinnige Boomhut-boeken in huis? Bedenkers Andy en Terry werkten zich weer in nesten waardoor de Verhaalpolitie hen opsloot in de gevangenis. De interactieve expo in Fort Napoleon dompelt kinderen onder in de wondere wereld van de Waanzinnige Boomhut. Schrijf zelf een Waanzinnig verhaal, los raadsels op, kraak de code en vind zo de weg naar buiten. De bowlingbaan, geheim laboratorium en snoepjesmachine mag je daarbij niet overslaan. Creatieve opdrachten, leuke spelletjes en een hindernissenparcours vormen het recept van een vermakelijke dag in Fort Napoleon.

De expo loopt vanaf 15 februari tot 19 april in Fort Napoleon in Oostende. Tickets kosten € 9 voor volwassenen en € 7 voor kinderen. Meer info vind je op de website van Visit Oostende.

2000m² luchtkasteel Jump Sky

Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Kinderen (en volwassenen) leven zich ongeremd uit in het net geopende opblaasbaar park in Dok Noord in Gent. Bezoekers raken hun energie kwijt op meer dan 40 attracties, van een obstakelbaan en een worstelring tot een interactieve klimmuur. Het luchtkasteel van 2000m² staat garant voor uren plezier (én afgematte kinderen achteraf).

Voor een uurtje springen betaal je € 9,5. Meer info vind je op de website van Jump Sky.

NAAR DE BIOSCOOP

Een druilerige dag? De bioscoop is altijd een goed idee. Bekijk tijdens de Krokusvakantie deze gloednieuwe films op het witte doek.

De Grote Slijmfilm

Aangezien er tegenwoordig zoveel kinderen met slijm spelen, besloot men er een film over te maken Op Internationale Slijmdag doen Indy en haar BFF Olivia mee aan een wedstrijd om het meest originele slijm te maken. Dat is echter buiten Dominicus Duff gerekend, de grote speelgoedbaas heeft een hekel aan slijm. Door het spul verkoopt zijn eigen speelgoed namelijk niet meer, waardoor hij slijm wil verbieden. Zal hij daarin slagen? Of lukt het de twee vrienden om het slijm te redden?

Wickie en het magische zwaard

Wickie wil maar wat graag mee met zijn vader op avontuur. Maar die vindt hem nog te jong. Tot zijn moeder door een magisch zwaard verandert in een gouden standbeeld, dan moet Wickie wel bewijzen dat hij klaar is voor het echte werk. Zal hij zich kunnen bewijzen tegenover zijn vader? En zal hij weer veilig thuiskomen?

SONIC

In de avontuurlijke animatiefilm Sonic ontdekt de kleine blauwe egel de wereld met zijn nieuwe menselijke vriend Tom Wachowski. In het avontuur, gebaseerd op de klassieke videogame van SEGA, bundelen de twee vrienden hun krachten om de gemene wetenschapper Dr. Robotnik uit te schakelen. Die laatste is namelijk uit op de superkrachten van Sonic om daarmee de wereld te veroveren.

GEZELLIG THUIS



Dieren knutselen

Te slecht weer om naar de dierentuin te gaan? Haal dan gewoon de beesten in huis. Enfin, je kroost kan ze zelf maken. Met een beetje papier en wat lijm kom je al een heel eind. Een boekenlegger in de vorm van een leeuw of een vlinder als ring, je kan het zo gek niet bedenken. Vind hier nog meer ideeën.

(Lees verder onder de foto)

Leukste gezelschapsspellen

Schermtijd is geen issue meer deze nieuwe, leuke gezelschapsspellen. Plezier verzekerd voor het hele gezin.

1. Bob Bilnaad

Ken je Bob Bilnaad al? Dit gekke spel van Hasbro werkt gegarandeerd op de lachspieren. Bob de loodgieter dook onder de gootsteen bij het aanpakken van een lekkage. Daarbij krijgen de spelers een fraai uitzicht op zijn achterste. Om beurten kunnen ze een stuk gereedschap aan zijn broeksriem hangen. Komt het door jou dat Bob’s broek afzakt? Dan ben jij de spijtige verliezer en sproeit de kraan je helemaal nat. Bob Bilnaad kost € 24,99.

2. Egeltje Plof

De bedoeling van dit spannende spel voor kleine kinderen? De egel moet ontploffen. Hoe? Gooi met de dobbelsteen. Het aantal ogen geeft aan hoe vaak je de neus van de egel moet indrukken. Opgelet: dat vindt meneer egel niet zo leuk, dus kan hij ieder moment ontploffen en zijn stekels laten vliegen! Is het zover? Grijp dan zo snel mogelijk de scherpe haren om punten te verzamelen. Spannend! Egeltje Plof kost € 26,99