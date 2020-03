Vergeet het aperitief: vanavond klinken we op het digitaal e-peritief Margo Verhasselt

09u31 1 Vrije tijd Al een plan om te zorgen dat je thuiswerkweek niet zomaar naadloos in het weekend overgaat? Onderscheid maken tussen werk en vrije tijd blijft belangrijk om de quarantaine vol te houden. Digitaal aperitieven met vrienden is de oplossing. Net zoals vorig week wordt er vanavond vast weer stevig ge-e-peritiefd.

Ik blijf in mijn kot, jij blijft in je kot, wij blijven in ons kot. Zelfisolatie is in tijden van corona belangrijk. Vergeet grote groepen, vergeet overvolle bars en vergeet gezellige terrasjes dus maar even. Maar moeten we daarom ook op een vrijdagavond triest voor de televisie kruipen? Helemaal niet. Waarom plan je niet een gezellig moment voor een e-peritief in met vrienden via een video-app?

In Japan bedachten ze daar zelfs een naam voor: On-nomi of オン飲み wat zoveel betekent als online drinken. Kortom, mensen gaan via een app inloggen met anderen en samen een aperitiefje drinken. Plezier en gezelligheid en dat zonder infectiegevaar.

Hoe gaat het in zijn werk?

Simpel: spreek een uur af met een groep vrienden waarop jullie e-peritief door zal gaan. Schenk een glas drank naar keuze in (dat kan ook een heerlijke mocktail zijn). Voorzie een lekker hapje en log in op een video-app ét voila. Inspiratie voor enkele leuke apps nodig die je kunnen helpen bij het organiseren van zo'n e-peritief? Dat schreven we hier al.