Vergeet de hamster, het hotste huisdier is de alpaca Yannick Verbeckmoes

31 mei 2019

13u11

Alpaca's duiken in Vlaanderen steeds meer op als huisdier. Volgens de Benelux-vereniging voor alpacahouders zijn er in ons land zeker 1.500 dieren. 'Het is een echte rage.'

“Er zijn veel houders die vier à vijf dieren hebben”, zegt Sam Geysens, ondervoorzitter van de Alpaca Association Benelux. “Maar bij sommige houders is de hobby wat uit de hand gelopen en zij hebben er dan 50 of 60.”

Vroeger kwamen alpaca’s enkel voor in het Andesgebergte, in Peru of Bolivia, waar de lokale bevolking ze houdt als huisdier, maar tegenwoordig vind je ze ook steeds vaker in een Vlaamse tuin of alpacaboerderij. Begin mei haalde een alpaca uit Tongeren nog het nieuws, omdat hij per ongeluk in een zwembad was gesukkeld. Een heldhaftige brandweerman kon hem redden.

