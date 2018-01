Vergeet Bali, op deze vier prachtige eilanden vind je meer moois en minder toerisme ND

Natuurlijk is Bali een prachtig eiland, met parelwitte stranden, vulkanen, picture perfect surfspots en authentieke yogalessen. Maar laten we eerlijk zijn: we zijn lang niet meer de enigen die het Indonesische eiland als droombestemming zien, met nakend massatoerisme als risico. Op zoek naar een minstens even waardig alternatief dat wat rustiger is? Deze vier opties kunnen je ongetwijfeld bekoren.

Sri Lanka

De kans is groot dat je Sri Lanka de laatste tijd regelmatig hebt horen vallen in je omgeving, want de reisbestemming wordt steeds populairder. Gelegen in de Indische Oceaan heeft het eiland alle elementen in zich van een droombestemming. Prachtige stranden en bergen, een rijke traditie van yoga en Ayurveda en heel wat avontuurlijke activiteiten, waaronder luipaarden spotten en mountainbiken.

Nusa Lembongan, Indonesië

Velen zeggen dat dit piepkleine eiland ten zuiden van Bali erg vergelijkbaar is met zijn bekende broertje, maar dan het Bali van vijftien jaar geleden, voor de komst van het massatoerisme. Er zijn een stuk minder mensen, er zijn meer vissen te spotten bij het snorkelen en je kan er genieten van gezond eten, massages, yoga en enkele prachtige plekjes om van de zonsondergang te genieten. Behalve Nusa Lembongan zijn er nog andere potentiële opvolgers voor het populaire Bali, waaronder Bintan, Flores, Toba, Lombok en Sumba.

Byron Bay, Australië

Op het meest oostelijke punt van Australië loont het zonder twijfel de moeite om vroeg op te staan om naar de zonsopgang te gaan kijken. Klim de rotsen op voor een adembenemend uitzicht en sluit af met een verfrissende duik aan Little Wategos Beach. De spectaculaire natuurlijke schoonheid is ontzetten inspirerend. Je kan er wandelen in regenwouden, zwemmen met dolfijnen, door meren wandelen en walvissen of schildpadden spotten.

Saint Lucia

Een opkikker nodig? Op dit vulkanische Caraïbische eiland kan je in een prachtige omgeving komen herbronnen in één van de vulkanische watervallen. Je vindt er kurkuma en gember naar believen en kan er overal lessen yoga en Pilates volgen. Daarnaast zijn er prachtige wandelingen te maken en kan je ook de Gros Piton berg opklimmen om wat calorieën te verbranden en vooral te genieten van het prachtige uitzicht.