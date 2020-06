Vergeet Ardennen, boek een tripje Leiestreek: 12 verrassendste adresjes van Kortrijk tot Gent voor dineren tot logeren Stéphanie Verzelen

27 juni 2020

Staycationideetje, iemand? De Leiestreek tussen Kortrijk en Gent barst van de originele adresjes, waar creatieve ondernemers out of the box denken. Wij ontdekten er twaalf in de '101 Leiespots'-pocket om u en 'wauw' en 'uniek ideetje, amai!' tegen te zeggen: aanschouw deze hotspots om te shoppen, drinken, dineren en logeren.

SHOPPEN

1. Braavo

In deze 'trend store & tea lounge’ bieden dertig wisselende makers, starters en designers hun eigenzinnige ontwerpen aan. De spulletjes zijn heel vaak lokaal, handgemaakt, milieuvriendelijk en hele betaalbaar, van natuurlijke verzorging tot kledij, van interieur tot planten. In de tea lounge kom je op adem met koffie, thee, gezonde dranken en vegan gebak.

Tolpoortstraat 21, Deinze. www.braavo.be.

2. Pan’s Kruidbar

Honderden bokalen, flessen en grote bruine papieren zakken vol kruiden, oliën, noten en gedroogde vruchten staan uitgestald in deze oldskool herboristerie en kruiderie in een 19e-eeuwse herenwoning. Op zoek naar inspirerende keukenkruiden, lekkere thee op maat of kruiden om je goed te voelen? Je shopt ze hier, plasticvrij.

Rekkemsestraat 115, 8510 Marke. www.kruidbar.be.

3. Bookz&Booze

Bij elk bijzonder boek hoort een drankje, vindt uitbater Ief Stuyvaert. Dus combineert hij een thriller met een straffe whisky, een Brusselmans met een Gentse gin, een roman met een rode wijn. Hier buitenwandelen met een boek, graphic novel, strip of vinyl zónder de bijpassende fles die erbij op het schap staat, is een misdaad.

Hoogpoort 35, 9000 Gent. www.bookznbooze.be.

DRINKEN

1. Bolwerk

Dankzij de creatieve zielen van Bolwerk ziet geen enkele dag er hetzelfde uit. Een festivalletje hier, een ecologische parktuin daar, inventieve bouwwerken her en der (de duurzame woonwagens zijn leuk!): het kan niet op. In de zomeragenda staan cultureel verantwoorde expo’s, concerten en filmavonden.

Spinnerijstraat 105, Kortrijk. Bolwerk op Facebook.

2. Bar Botaniek

Een groen luilekkerland in het midden van de stad: Bar Botaniek popt-up met bravoure. In het botanische labyrinth vlei je je neer bij de vijver of onder hoge bomen met drankjes of een lunch. ’s Zomers verrassen de uitbaters je ook met goochelsessies, yogalessen of salsa-initiaties.

Oudenaardsesteenweg 379, Kortrijk. Bar Botaniek op Facebook.

3. Broesse

Dit is niet de Amazone of de Thaise jungle, gewoon een urban jungle in hartje Gent. Tussen de hopen en hopen planten zit achterin het pand een junglebar verstopt, met rieten zitjes en homemade limonades. De oerwoudsafari meer dan waard.

Baudelostraat 13/001, Gent. www.broesse.be.

DINEREN

1. Het Vliegend Tapijt

‘Knibbels’ doen hoogstwaarschijnlijk geen belletje rinkelen, tot je bij Het Vliegend Tapijt ging eten. Chef Felix François stak het eeuwenoude gerecht – deegbolletjes met rozijnen – in een nieuw jasje en won er prijzen mee. En zo serveert hij nog wel meer verrassingen. Dat wordt vechten om een van die vijfentwintig stoeltjes!

Pottelberg 189, Marke. www.hetvliegendtapijt.be.

2. Dinner with the Queen

In deze pop-up krijg je bij je avondmaal ook een rondleiding op de plukweide van het domein en een bezoek met de imker aan de bijen. Om daarna met extra veel honger en waardering van het verfijnde bloemenmenu van chef Lieven Lootens te genieten. In de bijbehorende hooischuur van Purfruit kan je deze zomer ook vers kleinfruit plukken.

Neerhoek 7, Oeselgem. www.dinnerwiththequeen.be.

3. Oats Day Long

Als je de titel ‘eerste havermoutbar van de Benelux’ kan strikken, ben je creatief bezig. Je smult hier van zoete havermoutbowls met appel en kaneel of hartige met rode curry, kip en cashewnoten. En je sipt er van koffies of smoothies bereid met havermelk, in een interieur van zachte havermoutkleuren. T-oat-ally uniek!

Nederkouter 55, Gent. www.oatsdaylong.com.

LOGEREN & MEER

1. Transfo

Eentje voor avonturiers jong en oud. In, op, tegen en naast deze honderd jaar oude, verlaten elektriciteitscentrale is van alles te beleven: er is een duiktank, deathride, touwenparcours en escaperoom, je drinkt er drankjes op een zalig terras en kan er kajaks en mountainbikes huren. Om ’s avonds compleet voldaan te gaan glampen op Camping Transfo, in de tuin van de oude directeurswoning.

Transfostraat, Zwevegem. www.transfozwevegem.be.

2. Boom B&B Hemelgem

Kunstenaar Piet Duthoit bouwde voor deze B&B een sprookjesachtige boomhut met een uit steen gehakte inloopdouche en wastafel. Je logeert dus in ... een kunstwerk. Verober je ontbijt met zelfgekweekt fruit en verse rijstpap – met gouden lepeltje! – op je terras tussen de boomkruinen: letterlijk en figuurlijk heerlijk.

Ardooisestraat 124, Emelgem. www.hemelgem.be.

3. Herenthoeve Bloemenpluktuin

Logeren doe je hier niet, maar helemaal tot rust komen wel. In dit aardse paradijs van bloemenvelden mag je naar hartenlust plukken. Elke week bloeit er wat anders, altijd duurzaam geteeld, en tijdens het hoogseizoen pluk je er de mooiste wilde veldboeketten. Heel hip! Huiswaarts keren met aardbeien of nieuwe aardappeltjes kan ook. Vlei je er gerust neer met een picknick of neem deel aan workshops.

Heirentstraat 1, Meulebeke. www.herenthoeve.be.

