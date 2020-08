Verdwaald in de natuur en geen gsm? Met deze tips kan je je snel weer oriënteren

Eenmaal verdwaald, heb je iets aan de stand van de zon?

Gooley: “Gelukkig wel! In Europa geldt dat de zon opkomt in het oosten en ondergaat in het westen. Daarbij weten we dat op zijn hoogste punt, op het midden van de dag, de zon uit het zuiden komt. En je schaduw dus in noordelijke richting te zien is. Ben je ergens ten zuiden van de tropen, dan staat de zon midden op de dag in het noorden en wijst je schaduw in zuidelijke richting. In de tropen is het wel iets complexer, want dan is de stand van de zon afhankelijk van de tijd van het jaar.”



Oei, het is inmiddels donker. Kan de maan je helpen?

Gooley: “Zeker! Is de maan bijvoorbeeld half, in de vorm van een banaan, dan trek je van het bovenste uiteinde (het punthoofd) een rechte lijn naar beneden naar het onderste uiteinde (de kin). Trek die lijn verder door naar de aarde en je weet wanneer je in Europa bent grofweg waar het zuiden is. Dit werkt voor elk tijdstip van de nacht. Zit je zuidelijk van de evenaar dan laat de lijn onder de ‘bananen-maan’ je het noorden zien.”

Heb je op een heldere nacht iets aan de sterren?

Gooley: “Probeer in de lucht de zeven sterren van de Grote Beer (de steelpan) te herkennen. Zoek hierin de twee sterren die staan voor de druppels die uit de steelpan lopen. De poolster of de noordster vind je dan op vijf keer de afstand tussen de laatste twee sterren (die de zijkant van het pannetje vormen), naar boven. Recht onder de poolster of noordster vind je altijd het ware noorden.”

Bij natuurlijke navigatie kun je ook naar de toppen van de bomen kijken

Kunnen bomen en planten een richtingaanwijzer zijn?

Gooley: “Om je richting te bepalen kun je zien dat de zuidkant van een boom grotere takken heeft en ook meer horizontaal hangende takken, vanwege de zonopname aan die kant. Terwijl om dezelfde reden de takken aan de noordkant van de boom verticaler groeien. De bladeren aan de zuidkant zijn daardoor gewoonlijk wat kleiner en lichter van kleur en iets dikker qua structuur dan die aan de noordkant. De bladeren aan de noordkant hebben meer chlorofyl en zijn daardoor juist vaak groter, dunner en iets donkerder.



Bij natuurlijke navigatie kun je ook naar de toppen van de bomen kijken. De toppen van de bomen wijzen door de meest voorkomende stand van de wind, in Europa die uit het zuidwesten, in tegenovergestelde richting. Dat geldt niet alleen in bossen, maar ook voor bomen in steden. Kijk naar de hoogste takken, die hangen meestal vanuit het zuidwesten in de richting van het noordoosten.”

Kan het weer je op je dwaaltocht helpen?

Gooley: “Kijk naar de richting waarin de lage wolken bewegen. Die richting is gewoonlijk urenlang of zelfs de hele dag hetzelfde. Dus als je aan het begin van je wandeling de richting van de wolken in de gaten houdt, is dat kennis waar je later op de dag ook wat aan hebt. Nog iets waar we wolken voor kunnen gebruiken is dat ze vaak stapelen boven dorpen en steden. Dus ben je verdwaald in de vrije natuur, zoek dan naar gestapelde wolkenpartijen. Dobber je ergens op zee, weet dan dat boven een eiland vaak ook gestapelde wolkenpartijen te zien zijn. Doordat het op land onder invloed van de zon warmer wordt en er meer wolken ontstaan. Daarom zien we ook meer wolken boven land dan boven zee, omdat de zee koeler is. Vroeger was dat een manier voor scheepvaarders om eilanden te vinden.”



Kan je dobberend op zee iets aflezen aan de golven?

Gooley: “Golven worden voortgestuwd door de wind en volgen een rechte lijn totdat ze ergens tegenaan botsen. Dan ontstaan er bepaalde patronen waaruit we kunnen opmaken waar land te vinden is, nog voordat we dat met onze ogen kunnen zien. Eilandbewoners uit de Stille Oceaan kunnen dobberend op zee in hun kano met hun ogen dicht aan het ritme van de golven vaststellen waar een eiland ligt.”

Wijzen vogels je de weg?

Gooley: “We zijn geneigd te denken dat wilde dieren zomaar ergens lopen of vliegen, maar al die dieren hebben bepaalde gewoontes en een thuisbasis. Zo vertelt de aanwezigheid van bepaalde vogels, zoals kauwen, je dat je in de buurt van een bewoond gebied komt. Want kauwen zitten graag aan de rand van dorp of stad, maar liever niet in het wild. Ook andere vogels zijn een hulp. ’s Ochtends en later op de dag vliegen ze vanuit hun nest naar water. Dus ben je verdwaald in droog gebied en heb je nijpend watertekort, kijk hoe de vogels vliegen. Zij hebben ook dorst. Een techniek waar Aboriginals op vertrouwen is: wanneer een vogel gedronken heeft, hopt die van de ene naar de andere tak, maar als zijn maag leeg is en hij dorst heeft, is de vogel veel lichter qua gewicht en vliegt hij langere tijd zonder stoppen. Dus als een vogel niet stopt en langere tijd doorvliegt, is het aannemelijk dat hij richting water gaat.”

De natuur als kompas van Tristan Gooley is verschenen bij Knnv Uitgeverij (€ 19,95). Info: naturalnavigator.com

Onvoldoende exact maar wel te vertrouwen

Wat zegt Vincent Icke, Nederlands hoog-leraar theoretische sterrenkunde en bijzonder hoogleraar kosmologie, ervan?

“Navigeren op de poolster en andere sterren is oeroud. Ook andere natuurverschijnselen kunnen inderdaad helpen. Uit mijn padvinderijtijd meen ik me te herinneren dat het mos op de bomen meestal aan één kant groeit doordat op het noordelijk halfrond de zuidkant van een stam gemiddeld iets meer licht vangt, zelfs in een bos. In gebieden met passaatwinden staan de kruinen van bomen in de windrichting, de beroemde dividivi-bomen.

Op zee helpen bepaalde patronen van golven of deining; er zijn zelfs zeekaarten van de Maori waarop met twijgjes is aangegeven hoe de golfpatronen op de oceaan eruitzien, herinner ik me.

Windrichting helpt ook en dat is bij ons meestal een zuidwester. Ik kan me ook goed voorstellen dat vogelvluchten je kunnen helpen je positie te bepalen. Geen enkele van deze natuurmethoden is voldoende exact, maar allemaal samen kun je best de tekenen lezen en daarop vertrouwen.”