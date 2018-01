Ardennes-Etape Gesponsorde inhoud Verborgen parels in de Ardennen: luxeboshuis, glamourwoonwagen, zenvilla en trendy chalet Aangeboden door Ardennes-Etape

Natuurlijk heb je altijd een goede reden voor een vakantiebreak in de Ardennen. Maar als je deze buitengewone logeerplekken ziet, wil je liefst meteen al morgen vertrekken naar die wereld van bossen, rotsen, meanderende rivieren en charmante dorpjes. Deze vijf verborgen parels mag je niet missen!

Voel je een luxenomade in een trendy woonwagen

Je hebt de wereld rondgereisd en voelt je soms nog een glamoureuze nomade? In deze bijzondere woonwagen ervaar je dezelfde vrijheid, maar dan dichter bij huis én met alle mogelijke luxe - twee badkamers én een privésauna. Deze boho chic-trailer staat op een open plek met weids uitzicht ergens in Vielsalm. Neem gerust de kinderen mee!

Ardennes-Etape Bijzondere woonwagen in Vielsalm

Kidsproof: In Vielsalm beleef je met het gps-spel 'De Verloren Cryptex' een spannend wandelavontuur. Als een ware Lara Croft of Indiana Jones moet je een mysterieuze boodschap ontcijferen tijdens een tocht door het groene landschap.

Slaap als een bosbewoner in een designcocon

Als je niet zo'n fan bent van kaarslichtromantiek, maar liever samen onderduikt in een stuk wilde natuur, is dit boshuis bij het Naamse dorpje Gesves een heerlijke optie. Je stapt hier een andere wereld binnen: een knus nest van luxe en design omringd door bomen. Het opvallende huis met zalig terras is helder en trendy ingericht. En dankzij de vele grote ramen zie je de natuur zelfs vanuit je bed. Frisse lenteavond? Opwarmen kan in de infraroodcabine of aan de houtpelletkachel.

Ardennes-Etape Boshuis nabij Gesves

Op stap: Geen gebrek aan wandelroutes in de dorpjes Gesves, Ohey of Hamois. Sinds vorig jaar wordt hier ook aan een kunstroute gewerkt. Het eerste traject van 38 km met land art-installaties is intussen open.

Verblijf prinsheerlijk op een landgoed

Ook al ben je de prinsessenleeftijd ontgroeid, toch sluimert er misschien een vage droom om eens door een landgoed te schrijden en tevreden over je domein uit te kijken. Dat kan in deze residentie met binnenzwembad en grote privétuin in het pittoreske dorpje Sy, zo'n 15 km ten noorden van Durbuy. Het royale buitenverblijf is ingericht met moderne-landelijke elementen, Scandinavische invloeden en kleuraccenten. En alsof dat nog niet volstaat, zie je vanop het terras - echt waar - de Ourthe en het bos.

Ardennes-Etape Het royale buitenverblijf is ingericht met moderne-landelijke elementen, Scandinavische invloeden en kleuraccenten.

Actief: De streek rond Sy wordt soms Klein-Zwitserland genoemd. Naast wandelen en mountainbiken kan je ook gaan klimmen op de rotsen van Sy. Vanuit Hamoir, zo'n 6 km verder, waag je je aan dé Ardennenklassieker: in een kajak de Ourthe afvaren.

Ontdek de chalet anno 2018

Kijk, een chalet in de Ardennen vinden wij algauw een cliché. Maar dit houten nieuwbouwhuis in Lierneux doet er alles aan om dat stereotiepe beeld te slopen én helemaal fris in te vullen. Veel hout natuurlijk, maar wel in lichte tinten en met strakke lijnen. Verder zijn er alleen enkele zorgvuldig uitgekozen details als decoratie. Een leuke kinderslaapkamer en een speelzolder maken van deze trendy chalet voor vier de perfecte uitvalsbasis voor een familievakantie.

Ardennes-Etape Deze trendy chalet voor vier personen is de perfecte uitvalsbasis voor een familievakantie.

Origineel: In de omgeving kan je volop kennismaken met paarden en pony's. In de mooie vallei van de Lienne leer je fjordpony's in hun natuurlijke omgeving kennen tijdens een toeristische tocht of rijavontuur. In Trois-Ponts biedt Ferme Bodson begeleide wandelingen te paard aan door de groene omgeving, ook voor beginners.

Word helemaal zen in een wondermooi huis

De juiste architectuur, veel natuurlijke materialen, een immens gevoel van ruimte en een smaakvolle inrichting waarover is nagedacht... Sommige huizen omarmen je onmiddellijk met een zenachtige rust. Dit stijlvolle vakantiehuis voor 20 mensen in Rochefort hoorde vroeger bij een boerderij aan de rand van een dorp. Vorig jaar werd het volledig gerenoveerd met een perfect balans tussen authentieke materialen en een eigentijdse stijl. Hadden we het al over de professionele keuken, de fantastische bar, de sauna en buitenjacuzzi?

Ardennes-Etape Sommige huizen omarmen je onmiddellijk met een zenachtige rust.

Tips: Rochefort is omringd door de mooiste Ardennen-trekpleisters, van trappistenbier tot de grotten van Han, van talloze kastelen tot de kronkelende Lesse. Twee bijzondere tips: het domein van Chevetogne met z'n prachtige thematuinen, minigolf en bootjes, en archeopark Malagne, een kindvriendelijk en leerrijk domein met overblijfselen en nagebouwde huizen uit de Gallo-Romeinse tijd.