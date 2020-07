Veilig rijden op de elektrische fiets: 5 belangrijke tips Charlotte Fouquet

03 juli 2020

10u30

Bron: HLN Shop 0 HLN Shop E-bikes en speed pedelecs hebben niet altijd een goede naam. Door de hogere snelheden zien sommigen ze als een gevaar op de weg, maar laat dat je niet tegenhouden om er een aan te schaffen. Gewoon enkele basistips in acht nemen, en je kan met je elektrische fiets even veilig op weg als met een gewone fiets.

Test je fiets in een rustige omgeving

Je maakte je keuze? Prima, dan kan je vanaf nu genieten van de voordelen van elektrisch fietsen. Hou er wel rekening mee dat het even duurt voor je gewend bent aan zo’n elektrische fiets. Daarom is het een goed idee om je eerste kilometers in een rustige omgeving af te leggen, met zo weinig mogelijk andere weggebruikers. Kies ook voor een vlak wegdek. Zo kan je op een veilige manier de verschillende niveaus van ondersteuning uitproberen en ook testen tot welke snelheid het voor jou comfortabel en veilig aanvoelt.

Tip: Bekijk hier de e-bikes in de HLN Shop.

Zet je zadel niet te hoog

Bij een nieuwe fiets is het meestal nog wat zoeken naar de juiste hoogte van je zadel en stuur. Een goede tip is om je zadel niet té hoog te zetten. Zorg er bijvoorbeeld zeker voor dat je met beide voeten gemakkelijk aan de grond kan. Een elektrische fiets is trouwens ook zwaarder dan een gewone fiets, waardoor je sneller je evenwicht zou kunnen verliezen.

Draag een helm

Het dragen van een fietshelm is ten stelligste aan te raden, bij gewoon fietsen, maar zeker ook bij elektrisch fietsen. Hoe sneller je rijdt, hoe harder de klap bij een eventuele val. Een fietshelm beschermt je in dat geval tegen ernstige hoofdletsels. Weet ook dat het dragen van een fietshelm bij bepaalde elektrische fietsen zelfs verplicht is.

Draag een fluohesje

Hoewel er steeds meer elektrische fietsen rondrijden, is het niet ondenkbaar dat andere weggebruikers jouw snelheid onderschatten, waardoor ze je te laat opmerken. Alles wat je kan doen om je zichtbaarheid te verhogen, is dus aan te raden. Een fluohesje en opvallende fietsaccessoires zijn daarvoor ideaal.

Bekijk hier de Minerva e-bike voor dames of voor heren (€1.195).

Hou rekening met de verkeers- en weersomstandigheden

Denk eraan, het is niet omdat je ondersteund kan fietsen, dat dat ook op elk moment gepast is. Bevind je je in een drukke dorpskern, of in de buurt van een school? Zet je ondersteuning dan lager of helemaal uit. Ligt het wegdek er glad of nat bij? Pas ook dan je snelheid aan. Zo heb je meer tijd om in te grijpen bij onverwachte situaties en moet je geen bruuske remmanoeuvres uitvoeren. In ieder geval is defensief rijden de boodschap.

Lees ook:

Last van zadelpijn? Dit doe je eraan

Camping maison: waarom in je tuin vertoeven letterlijk gezond voor je is

Met dit trucje weet je of jouw plant water nodig heeft