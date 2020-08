Veel wc-rolletjes over? Evi Hanssen en haar zonen maken er een rollercoaster mee: “Uren speelplezier!”

Zie je het niet zitten om met je bubbel naar een pretpark te trekken, dan breng je het pretpark toch gewoon naar je bubbel! Met materiaal waar alleen het containerpark nog blij van wordt en een stevige rol plakband heb je alles in huis voor Operatie Reuzenknikkerbaan. Speciaal voor de Gekste papa/mama-challenge vlogen Evi Hanssen en zonen Scout en Mac er met volle goesting in.



Door co-ouderschap ziet presentatrice Evi Hanssen haar zonen Scout en Mac maar om de week. “Als de kinderen bij mij zijn, vind ik het tof dat we meteen met een plan kunnen starten. Een knikkerbaan bouwen is een leuke challenge omdat niet alles in één keer af moet. Je kan perfect een paar onderdelen verven en daarna nog een uitstap maken. Als de jongens toekomen, kunnen we er meteen invliegen, maar het mag gerust een paar dagen duren voor we de eerste knikkers laten rollen. Zo leren ze ook om — letterlijk — plezier op te bouwen. En tegen dat ze naar hun papa vertrekken, zorgen we dat alles weer netjes opgeruimd is.”

Zoek een plekje in huis waar alles mag blijven liggen. Dat kan achter de zetel of onder de tafel zijn, als de spullen maar niet iedere dag aan de kant moeten Evi Hanssen

Dat zo’n project wat rommel met zich meebrengt, vindt ze niet zo’n probleem. “Zoek een plekje in huis waar alles mag blijven liggen. Dat kan achter de zetel of onder de tafel zijn, als de spullen maar niet iedere dag aan de kant moeten. Ik ben opgegroeid met drie broers en mijn moeder is super ordelijk, toch heb ik niet het gevoel dat we voortdurend moesten opruimen. Daar was geen stress over, alles mocht blijven liggen tot we klaar waren. Dat gevoel wil ik graag meegeven aan mijn kinderen.”

Begint het al te kriebelen om zelf een knikkerbaan in elkaar te knutselen? Met deze vier stappen weet je perfect hoe je dat project moet aanpakken.

1. Leve de verzamelwoede

Dit is de leukste fase voor de rommelaars en schatbewaarders onder ons. Voor een keer mogen wc- en keukenrolletjes netjes opgestapeld worden. Je oma mag vol trots de knikkers die ze al jaren op haar zolder koestert van onder het stof halen. En je oom zal verbaasd zijn dat je plots geïnteresseerd bent in de oude stofzuigerslang en stukken regenpijp die hij in zijn tuinhuis opspaart. Je kan het zo gek nog niet bedenken of het kan nuttig zijn: knikkers voelen zich in hun sas in alles wat rond en lang is.

Toptip van Evi: “Verwittig nog niet meteen je hele familie- en vriendenkring dat je recupmateriaal zoekt: voor je het weet, heb je een half containerpark in huis.”

2. Laat de kleuren maar knallen

Niet verwonderlijk dat wc-rolletjes in elk knutselproject opduiken: een laagje verf erop en je hebt een vrolijk stukje knikkerbaan. Een uurtje samen verven en knutselen is een perfect tussendoortje op een gemiddelde vakantiedag. Het verven wordt spontaan een leermomentje: hoe verf je zoiets eigenlijk?

En een lesje in kleuren combineren: “Mama, dat is echt de lelijkste combi ooit, paars met groen”, lacht Scout. Meteen krijgt hij een lik verf op zijn neus en hop, daar neemt Scout wraak: 1-1 voor team verfneus. De sfeer zit goed, de kleuren zijn vrolijk, Evi neuriet een deuntje en Scout valt in: ‘I got to keep on moving’!

Toptip van Evi: “Zet een muziekje op, dat maakt het verven eens zo leuk. Wij luisteren naar... ja, naar wat luisteren wij eigenlijk, jongens? Naar Tiktokmuziek! En ik smokkel er wat oude hits tussen.”

Evi’s 5 ultieme verfsongs

• ‘Rockstar’ van DaBaby

• ‘Let’s Do It Again’ van J-Boog

• ‘Lottery (Renegade)’ van K Camp

• ‘Wonderwall’ van Oasis

• ‘Little Less Conversation’ van Junkie XL featuring Elvis Presley

3. Creatief met constructies

Oké, je hebt een berg materiaal klaarliggen, een stevige rol plakband en touw bij de hand, nu is het tijd voor het echte werk. Evi’s verloofde Kurt, met wie ze een patchworkgezin vormt, is production designer in de filmwereld en kent iets van knutselen. Zijn belangrijkste tip: start hoog genoeg. Een overloop of de leuning van de trap of een boom in de tuin zijn perfecte locaties voor de start. Wil je graag dat je knikkerbaan een tijdje kan blijven staan, zorg dan dat ze niet in de weg staat.

Je kan inspi­ratie opdoen op YouTube of Pin­terest, maar laat je niet intimideren door de waanzinnige projecten die je daar tegenkomt Evi Hanssen

Ook leuk: ga op zoek naar attributen met een geluidseffect, Scout en Mac vinden een keukenrasp en een xylofoon. Vol goede moed beginnen ze samen te bouwen, maar als de grote stukken in elkaar zitten, is het voor de jongens wel genoeg geweest. Gelukkig hebben Kurt en Evi nog bouwenergie: er wordt gepast en gemeten tot de knikkers zonder vallen hun weg naar beneden vinden.

Toptip van Evi: “Je kan inspi­ratie opdoen op YouTube of Pin­terest, maar laat je niet intimideren door de waanzinnige projecten die je daar tegenkomt. Je hoeft geen wereldrecord langste knikkerbaan te vestigen, hou het realistisch met de materialen en de plaats die je in huis hebt.”

4. En dan nu… spelen maar!

Klaar voor de start? Go! Met een rollende rotvaart roetsjen de knikkers door de baan. De xylofoon kondigt de finish aan en dan landen de knikkers in een bakje met een eierkarton voorzien van een puntensysteem. “Jiehaa!”, juichen Scout en Mac, operatie knikkerbaan is geslaagd.

“Een goede aankomst is belangrijk”, geeft Evi nog mee. “Het puntensysteem zorgt voor wat competitie, maar nog belangrijker is dat de knikkers goed opgevangen worden zodat niet je hele huis onder de knikkers ligt.”

Na de euforie van de eerste knikkers die razendsnel hun weg naar beneden vinden, zijn er een paar dwarsliggers die uit hun baan springen. Scout onderzoekt waar het probleem zit en regelt het meteen bij.

Evi knikt goedkeurend. “Ook dat is het plezier van een knikkerbaan: problemen opsporen en continu bijregelen zodat ze blijft werken.”

Nog een praktisch idee: met een emmer aan een katrol transporteren Scout en Mac de knikkers weer naar de start. Daar kan het plezier weer van voor af aan beginnen. De hele zomer lang als het aan de jongens ligt, want van de opruimplannen van hun moeder willen ze voorlopig niet horen.

Ideaal knikkerbaanmateriaal

• wc- en keukenrolletjes

• kartonnen kokers waar bijvoorbeeld affiches in getransporteerd worden

• stofzuigerslang

• zwembadnoedel in de lengte doorgesneden

• stuk regenpijp

• elektriciteitsbuizen

• flexibele slang

Weinig plaats? Zo los je het op!

Als je weinig plaats hebt, kan je de knikkerbaan op een deur of een groot stuk karton monteren. Zet je stuk karton rechtop en kleef alle onderdelen van je knikkerbaan erop of plak ze op de deur. Het karton kan je bovendien meenemen naar waar je wil, ideaal om in de tuin verder te spelen of een feestje op te vrolijken.

Met de HLN Summer Challenges maken we van België deze zomer het beste vakantieland ter wereld. De grootste namen en experts dagen je uit, jij kiest zelf aan hoeveel en welke challenges je deelneemt. Wil jij jouw kinderen net als Evi de kans niet geven om de woorden ‘Ik verveel me’ uit te spreken? Maak een foto waarin je bewijst dat jullie samen meest doldwaze streken uithalen en deel hem via het ‘Gekste mama of papa’-platform.

