Vandaag is International Happiness Day: van deze dingen gaat je hart zingen

20 maart 2020

20 maart 2020

De internationale dag van het geluk doorbrengen in quarantaine is wel erg bijzonder ... Deze dingen helpen alvast om er een happy day van te maken.

De zonnegroet

Zangeres Lara Fabian zong het al met “soleil, soleil”, en nu is het aan jou. Groet de zon met een beetje lichaamsbeweging. De zonnegroet, in het Sanskriet ook wel ‘surya namaskar’ genoemd, wordt oorspronkelijk ‘s morgens gedaan wanneer de zon opkomt. Deze oefening zorgt voor meer energie, stimuleert de bloedsomloop en ontspant je. Het is een oude techniek om dankbaarheid te uiten aan onze zon, de bron van alle leven op aarde. Door de groet te brengen zou je ook je eigen ‘zonne-aspecten’ meer aanspreken. Denk aan enthousiasme, positiviteit of helderheid. Namaste.

Watson & Kiko

Want wie houdt er nu niét van schattige honden die elkaar knuffelen? Watson en Kiko zijn twee golden retrievers die de wereld rondreizen. Ze hebben een instagramaccount: @wat.ki. Kiko, de roodharige hond, mist een voorpoot door de gevolgen van kanker en lijdt aan een angststoornis, in het Engels ‘anxiety’ genoemd. Gelukkig kan hij rekenen op de steun van Watson, een rots in de branding voor hem en zijn baasje Jenny, die dezelfde angststoornis heeft. Hun harige familie telt nog meer leden: Harry de kat en London de Egel verschijnen ook regelmatig op het instagramaccount. Deze bonte verzameling dieren vrolijkt je feed op en verovert onherroepelijk een plekje in je hart.

B-vitamines

Tijd voor een beetje wetenschap. Wist je dat B-vitamines ons onrechtstreeks blij maken? Ze zijn namelijk betrokken bij de productie van neurotransmitters, hormonen zeg maar, in het brein die instaan voor ons geluksgevoel. Dat zijn dopamine, serotonine en het meest bekend: endorfine. “Het zijn vooral vitamine B6, B9 (foliumzuur) en B12 die betrokken zijn bij de productie van neurotransmitters", zegt wetenschapsexpert Martijn Peters. “Serotonine, dopamine en endorfine zorgen er inderdaad mee voor dat je je gelukkig voelt. Hogere hoeveelheden van deze neurotransmitters linken we aan vrolijk en goedgezind zijn. De stofjes worden door onze hersenen gemaakt als soort beloning. Ze vertellen dat we iets hebben gedaan wat goed voor ons is." Hoe zorg je nu voor meer B-vitamines in je dieet? Onderzoek toont aan dat deze voedingsmiddelen veel vitamine B6 bevatten: vlees, vis, peulvruchten, noten, bananen en aardappelen. Voor meer vitamine B9 eet je best citrusvruchten, peulvruchten en groene groenten. B12 haal je uit vlees en dierlijke producten, of uit een supplement als je vegan bent.

Een boekje vol liefde

Aan alle poëzieliefhebbers en voorstanders van schone woorden: ‘Liefhebben’ van Laura van Dolron is een echte aanrader. Mooie, soms hartverscheurende en dan weer hilarische korte verhaaltjes, die telkens antwoorden op de vraag: wat is liefde? Een boekje dat je nederig en dankbaar maakt, dat je de kleine dingen doet appreciëren. Kippenvel gegarandeerd.

‘The Work' van Byron Katie

Verander de wereld, begin bij jezelf. De Amerikaanse Byron Katie bedacht een manier om dat ook echt in de praktijk te brengen. ‘The Work’ is een tool voor zelfreflectie, die een gelukkiger en vriendelijker mens van je maakt. Het is simpel: vier vragen en een omkering, die je doen inzien dat het vaak niet de wereld, maar je gedachten over die wereld zijn die je ongelukkig maken. Byron Katie geeft een voorbeeld in het filmpje hieronder: stel, je bent boos op je man omdat je denkt dat hij niet om je geeft. Vraag je zelf dan: is het waar? Als het antwoord ‘ja’ is, ga je verder met vraag twee: kan je er absoluut zeker van zijn dat het waar is? De derde vraag: hoe reageer je wanneer je die gedachte gelooft? Welke emoties komen op? Misschien voel je verdriet opwellen. Misschien sluit je je af of sla je met deuren. En dan de vierde vraag: wie zou je zijn zonder die gedachte? Wie zou je zijn als je die gedachte nooit meer kon hebben? Vervolgens keer je de gedachte om. Hij geeft niet om mij wordt: ik geef niet om mij, hij geeft wél om mij en ik geef niet om mezelf. Probeer minstens drie voorbeelden te vinden van waarom die omkeringen even waar zijn. Als het goed is, verandert je kijk op de situatie drastisch.

Een bokaal blijdschap

Vijf jaar geleden al vertelde Elizabeth Gilbert, de schrijfster van ‘Eten, bidden, beminnen’, op Facebook over haar ‘happiness jar’. Het idee is simpel: elke avond schrijf je het gelukkigste, leukste moment van de dag op een papiertje, dat stop je in een bokaal of doosje. Zelfs op slechte dagen. Na een paar jaar heb je jouw geluk verzameld. Op mindere dagen kan je je hand in de pot papiertjes steken en er een paar uit grabbelen en aan kleine, geweldige momenten terugdenken die je zou vergeten zijn, als je ze niet had opgeschreven. “Als mijn huis in brand zou staan, zou ik mijn bokaal als enige materiële object redden. Want het hele punt van dit leven zit erin”, schrijft Gilbert op haar Facebookpagina. Mooie woorden. Zeker in tijden als deze, nu de kleine dingen er het meest toe doen.