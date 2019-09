Vandaag is het video game day: waarom het goed is als je kind regelmatig gamet VW

12 september 2019

10u04 2 Vrije tijd Er bestaan heel wat vooroordelen over jongeren die videogames spelen. Wie regelmatig een bloederig actiespel speelt zou agressiever zijn, wie uren achter de spelconsole doorbrengt is gewoon lui. Uit onderzoek blijkt echter dat gamen lang niet zo slecht is als we vaak denken.

Het meeste onderzoek naar videogames dat tot nu toe werd uitgevoerd is gericht op cognitie. Correlatiestudies toonden aan dat jonge mensen die regelmatig gamen gemiddeld een hoger IQ hebben en beter presteren op een breed gamma van cognitieve testen dan niet-gamers.

In een recent artikel uit 2018 in Psychological Bulletin beoordeelden psychologisch en sociologisch onderzoeker aan de universiteit van Genève Benoit Bediou en zijn collega’s al het recente onderzoek dat ze konden vinden met betrekking tot de cognitieve effecten van het spelen van videogames. Ze onderzochten daarbij 89 correlationele studies (die het gemiddelde aantal uren per week dat iemand games speelt relateerden aan bepaalde cognitieve vaardigheden) en 22 interventiestudies (echte experimenten, waarin niet-gamers gevraagd werden videogames te spelen gedurende een aantal uren per week en waarbij hun cognitieve voor- of achteruitgang werd vergeleken met die van een groep niet-gamers). Die analyse onthulde een sterke positieve relatie tussen het spelen van videogames en het ontwikkelen van een goed ruimtelijk inzicht, multitaskingvaardigheden en strategische flexibiliteit.

Het is natuurlijk ook zo dat verschillende videogames verschillende mentale vaardigheden trainen. Zo trainen actiegames je reflexen en zorgen strategische rollenspellen er eerder voor dat je probleemoplossende vaardigheden beter zullen ontwikkeld worden.

Hoewel het meeste onderzoek naar videogames werd uitgevoerd bij tieners of jongvolwassenen, bestaat er ook een grootschalig onderzoek naar de invloed van gamen op kinderen tussen 6 en 11 jaar. Voor dit onderzoek schatten 3195 kinderen en hun ouders het gemiddelde aantal uren per week dat ze gameden in en vulden ouders en leerkrachten vervolgens vragenlijsten in over de intellectuele, sociale en emotionele vaardigheden van het kind in kwestie. De primaire bevinding was dat kinderen die 5 of meer uur per week gameden, aanzienlijk hoger intellectueel functioneerden, hogere academische prestaties leverden, betere sociale relaties met andere kinderen onderhielden en minder geestelijke gezondheidsproblemen vertoonden dan degenen die dergelijke games minder of helemaal niet speelden.

4 games die leerrijk en leuk zijn

Minecraft: een soort van digitale sandbox, waarin de speler kan bouwen of vernielen wat hij of zij maar wil. Minecraft is bijzonder educatief verantwoord omdat het spel niet alleen creativiteit vergt om gebouwen te maken, maar ook het ruimtelijke inzicht en de probleemoplossende vaardigheden van het kind stimuleert.

Nintendo Labo: Een speelset die knutselen combineert met gaming, en zo voor een geheel nieuwe speelervaring zorgt. Voor je aan de slag kan met het spel zelf op de Nintendo Switch, moet je eerst de handen uit de mouwen steken en aan het knutselen slaan. Het knutselen neemt - afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het project én de handigheid van het kind - enkele tientallen minuten tot een paar uur in beslag. Tijd die je kind niet doelloos naar een scherm starend doorbrengt, maar gezellig knutselend.

Junior Brain Trainer 2: Dit spel wil rekenoefeningen leuk maken. Junior Brain Trainer combineert wiskundetraining met een avontuurlijke verhaallijn. In deze game wordt de speler opgesloten in het mysterieuze vliegende laboratorium van een gekke wetenschapper. Om te kunnen ontsnappen, moeten kinderen een serie uitdagende wiskunde- en logicagames oplossen.

Super Mario Maker 2: In dit spel bouwt de speler zijn eigen levels. Dat is op zich al heel leuk, maar het biedt vooral ook de kans aan kinderen om te ontdekken hoe de technologie achter zo’n videogame werkt.