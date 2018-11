Vanaf morgen kan je je eigen Tony’s Chocolonely-reep ontwerpen in Amsterdam Margo Verhasselt

09 november 2018

14u19

Karamel met zeezout of toch liever puur? Spreek de naam Tony's Chocolonely uit en chocoladefans beginnen spontaan te watertanden. Ben jij een van die mensen? Dan hebben we leuk nieuws! Vanaf morgen kan je in Amsterdam je eigen Tony's Chocolonely-reep maken.

Vanaf morgen staat er in de Tony’s Super Store in Amsterdam een nieuwe ‘Choco Machine’ die al jouw zoete dromen in vervulling laat gaan. De machine is verbonden aan een app waarmee je je eigen chocoladereep kan ontwerpen.

Zoetekauwen kunnen kiezen tussen melk, wit, puur of een mix. Daaraan mag je dan nog drie ingrediënten toevoegen, van gember tot karamel, er is voor ieder wat wils. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, kan je ook je eigen verpakking laten drukken.

Het maken van de reep duurt 45 minuten en je krijgt een sms of e-mail wanneer je hem mag ophalen. De reep kost 7,50 euro. Bezoekje brengen? Tony’s Super Store in de Oudebrugsteegs 15 in Amsterdam is the place to be!