Van zingen tot vloeken: onze favoriete activiteiten in een file LDC

02 oktober 2018

16u34 0 Vrije tijd De grote doorn in het oog van autochauffeurs? Zonder twijfel files. Na al dat aanschuiven en chaos op de baan zou je voor minder een methode ontwikkelen om de tijd te doden. Studiebureau iVOX ging na wat de meest populaire fileactiviteiten zijn.

Oktober is een van de klassieke drukke filemaanden, met dank aan de vele regenbuien en nog maar amper mensen die op vakantie vertrekken. Schrik dus niet als je in de file staat en naar links of rechts kijkt: kans is groot dat je buurman of -vrouw zit mee te kwelen met de radio. Volgens een rondvraag van iVOX in opdracht van Mercedes-Benz bij meer dan 1.000 Belgen is dat immers een van de meest favoriete bezigheden tijdens een file (40%).

Vrouwen versus mannen

Met stip op nummer één staat luisteren naar de radio. Niet echt een verrassing, maar zowat 84% houdt zich daarmee bezig tijdens het filerijden. Maar liefst 55% geeft toe naar de automobilist naast hem of haar te 'gluren'. Een voyeuristisch kantje dat zowel bij de mannelijke als de vrouwelijke chauffeurs voorkomt. De top drie wordt dus afgesloten met meezingen (40%).

Opvallend: het zijn vooral de dames die zin hebben om hun stembanden los te gooien als er een leuk nummer wordt gedraaid op de radio (54% tegenover 28% van de mannen). Mannen zullen dan weer eerder vloeken en zich wat sneller opjagen omdat het te traag gaat (31% tegenover 25% van de vrouwen).

Nog 23% durft af en toe te drinken of te eten tijdens de file. Kijk dus niet op als je plots iemand zijn broek ziet vol kliederen met mayonaise tijdens het verorberen van een smos kaas.

Generatieverschillen

Je zou verwachten dat veel verveelde automobilisten ook naar hun smartphone zouden grijpen, maar gelukkig is het tegendeel waar. Volgens iVOX prijken bellen (12%), sms’en of whatsappen (11%) en sociale media checken (7%) niet echt hoog op de lijst van onze favoriete fileactiviteiten. Uiteraard is er wel een significant verschil tussen de verschillende generaties op dit vlak. Zo geeft 23% van de millennials aan te sms'en en te whatsappen tijdens de file, tegenover slechts 12% van de chauffeurs tussen 35 en 54 jaar en 1,6% van de 55-plussers.