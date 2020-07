Van wapen tegen slakken tot goedkope anti-onkruidtruc: deze 7 tuintoepassingen van zand kende je nog niet

Zand is voor in de zandbak, toch? Zeker, maar zand is ook hét geheime wapen van de doorwinterde tuinier. Je lost er vervelende problemen mee op en spaart zo heel wat geld uit. Onze tuinexperte Laurence Machiels legt uit waarvoor ze het zelf allemaal gebruikt.

1. Wapen tegen slakken

Slakken houden niet van een scherpe ondergrond. Over gewoon wit zand willen ze nog wel kruipen, maar grover zand zoals rijn- of rivierzand en straatzand mijden ze. Of meng het met schelpenzand of schelpengrit voor pluimvee, dat je in dierenspeciaalzaken vindt, dat maakt het nog onaantrekkelijker voor slakken. Strooi het in een cirkel rond je planten. Herhaal wanneer het zand teveel uitgeregend is.

2. Goedkoopste anti-onkruidtruc

Het vervelendste onkruid vind je tussen klinkers en tegels. Maar voegen volledig toemetsen is niet ecologisch, want dan zou al dat kostbaar regenwater direct naar de riool stromen, in plaats van in jouw tuin te blijven.

In doe-het-zelfzaken vind je ‘onkruidwerend zand’, voegzand dat een speciale coating kreeg tegen onkruid

In doe-het-zelfzaken vind je ‘onkruidwerend zand’, voegzand dat een speciale coating kreeg tegen onkruid, om tussen je klinkers te strooien. Het is beschikbaar in verschillende kleuren, zodat je het ook tussen donkere klinkers of tegels kunt invegen. Onkruidzaden kunnen moeilijk kiemen in dit zand, en eventuele sprietjes trek je makkelijk weer uit de losse voeg. Regent het, dan sijpelt het water alsnog rustig via de voegen je tuin in.

3. Perfect voor cactussen

Cactussen hebben lichte, doorlatende grond nodig; het water moet heel snel afgevoerd kunnen worden, anders rotten ze. Gewone potgrond is ongeschikt voor cactussen, en bevat te veel voedingsstoffen. Je kunt kant-en-klare cactusgrond kopen, maar een mengeling van 1/3 klassieke potgrond, 1/3 rivierzand en 1/3 fijn grind of lavagruis is net zo goed, én goedkoper.

4. Maak je eigen zaaigrond

Als je regelmatig groenten of eenjarige bloemen zaait, kun je niet zonder zaaigrond. Die is luchtiger en armer aan voedingsstoffen dan gewone potgrond. Je hoeft die niet te kopen, maak hem zelf, met zand. Meng 4/5 potgrond met 1/5 grof brekerzand of voegzand (van de doe-het-zelfzaak) en je hebt een mooie, losse grond om in te zaaien.

Diezelfde mengeling is ook perfect om zaailingen in te verspenen, of om planten te stekken. Het water blijft er nooit lang in staan, zodat de kans op rot, een typisch euvel bij jonge zaailingen en stekjes, beperkt blijft. Gebruik geen fijn zand, dat maakt de potgrond net compact.

5. Toplaag tegen schimmels

Pas gezaaide plantjes hebben water nodig, maar zijn erg gevoelig voor schimmels. Vooral de toplaag moet snel kunnen uitdrogen. Zaai, bedek de zaadjes met een laagje potgrond en strooi daarover een dun laagje (max. 2 millimeter) grof brekerzand of vermiculiet. Zo voorkom je schimmelvorming en kiemen de zaadjes succesvoller.

Zonder zand verschrompelen groenten snel

6. Ideale groentebewaarplek

Bepaalde groenten zoals wortelen, rode bieten en knolselder bewaren erg lang, maar kunnen niet tegen vorst. Graaf ze dus op voor het de eerste keer vriest en bewaar ze in bakjes op een frisse, donkere plek, bijvoorbeeld een koele kelder. Leg een bodem vochtig zand in de bakjes, schik de knollen dicht bij elkaar, en bedek ze volledig met de rest van het zand.

Zonder zand verschrompelen de groenten snel. Let erop dat het zand niet uitdroogt, dat gebeurt wel eens in een te droge of warme kelder. Besproei het dan af en toe lichtjes met water.

7. Nooit meer knoeien met fijn zaad

Fijn zaad is erg lastig om netjes uit te zaaien. Je zaait bijna altijd te dik, waardoor de bloemen en groenten veel te dicht bij elkaar staan en je achteraf veel uitdunwerk hebt. Wortelen en prei hebben zulke typisch fijne zaadjes. Doe het zaad liever in een leeg kruidenpotje en meng er een eetlepel fijn wit zand bij. Schud het potje, en zaai dan direct in het rijtje. De zaden zitten verspreid tussen het zand, en vallen zo veel verder uit elkaar.

Ga de uitdaging zelf aan! Maak een foto waarin je bewijst dat je aan de slag gaat met de tips van Laurence en deel hem via het Leukste Tuin-platform.

Met de HLN Zomer Challenges maken we van België deze zomer het beste vakantieland ter wereld. De grootste namen en experts dagen je uit, jij kiest zelf aan hoeveel en welke challenges je deelneemt. Wij bundelen alle artikels, uitdagingen en foto’s van ‘De leukste tuin van Vlaanderen’ in dit dossier.

Maak jouw tuin ook de mooiste tuin met deze aanbiedingen in de HLN Shop.

Lees ook:

“Meer dan een roestvrije spoelbak en een stevige plaat heb je niet nodig”: verras je gasten met een pop-up zomerbar in je tuin (+)

Zelf reusachtige zonnebloemen en pompoenen kweken? Laurence Machiels helpt je op weg (+)

Amper onderhoud, mooi in bloei: tuinexperte Laurence Machiels geeft 10 redenen om je tuin vol siergrassen te zetten (+)