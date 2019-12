Van veggie hapjes tot een ervaring cadeau geven: 8 leuke ideetjes voor een ecofriendly kerstfeest Nele Annemans

19 december 2019

10u57

Bron: The Independent 0 Vrije tijd Hoewel we bij Kerstmis spontaan aan gezelligheid, cadeautjes geven en samen tafelen denken, is het ook een van de meest belastende periodes voor het milieu. Door een paar kleine dingen te veranderen, kan je echter je impact op je ecologische voetafdruk al een pak verminderen. Kortom, met deze tips wordt het wél een groene kerst.

1. Neem herbruikbare tassen mee als je gaat kerstshoppen

In veel winkels krijg je al geen gratis plastic zakjes mee, maar papieren. Draag ook je steentje bij door een herbruikbare zak mee te nemen wanneer je voor dochterlief, tante An of schoonvader Jos op zoek gaat naar het perfecte cadeautje.

2. Geef ervaringen cadeau

Of nog beter: koop ervaringen. Veel van de presentjes die je geeft of krijgt zijn niet helemaal gewild waardoor ze ook geen lang leven beschoren zijn, wat dan weer de afvalberg vergroot. Kies daarom liever voor een belevingscadeau of iets waarmee je iemand tijd geeft. Denk bijvoorbeeld aan iets ludieks zoals een poetsbeurt voor de ramen, maar evengoed aan een abonnement op een magazine, een menukaart waaruit ze iets kunnen kiezen dat jij maakt, of een verwenweekendje. Dan schenk je een ervaring en geen rommel.

3. Maak je kerstdecoratie zelf

Hoe mooi al die sprankelende lichtjes en kerstdecoratie in de winkel ook mogen zijn, écht goed voor het milieu zijn ze niet als je ze zodra de feestperiode voorbij is stante pede in de vuilbak kiepert. Maak je kerstdecoratie liever zelf. Denk aan een kerstboom aan de muur uit allemaal takjes en touw, een kleine tak met een gleufje in als naamkaartje of dennenappels als decoratie op je tafel. Geen inspiratie? Op Pinterest vind je tal van leuke DIY-ideetjes.

4. Koop een ‘groene’ boom

Waarschijnlijk haalde je je boom al in huis, maar voor de uitstellers zoals ons is het misschien wel nog handig om te weten wat nu de beste keuze is. Zo schaf je je het best een echte naaldboom aan die in een pot verplant werd en die lokaal koopt. Zo kan je hem opnieuw herplanten in je tuin en een jaar later hergebruiken.

5. Kies voor led-lampen

Verlichting is zowat de belangrijkste kerstdecoratie. Maar vermijd daarbij om gloeilampjes te gebruiken en hang in de plaats daarvan led-lampjes op. Die werken tot 80% efficiënter dan de traditionele exemplaren. Zo wordt 95% ervan omgezet in licht en slechts 5% in warmte. Tl-lampen zetten daarentegen vaak slechts 5% om in licht en 95% in warmte. Led-lampen zijn een stukje duurder in aankoop, maar gaan wel langer mee waardoor ze een betere investering zijn.

6. Wees milieubewust met je inpakpapier

Oké, oké: wij moeten ook toegeven dat we soms meer uitgelaten raken van het uitzoeken van mooi inpakpapier dan van de cadeautjes zelf, maar je kan je pakjes ook op milieuvriendelijkere manieren verfraaien. Kies bijvoorbeeld voor gerecycleerd papier, een feestelijk servet, een leuke theedoek of kranten of magazines om je cadeaus in te pakken.

7. Kies voor e-cards

Helaas pindakaas, hoeveel moeite je ook steekt in je kerstkaartjes, na enige tijd raken ze bij de meesten - verzamelaars niet meegeteld - op de papierhoop. Stuur je graag toch je wensen naar vrienden en familie? Kies dan voor een digitaal kaartje.

8. Denk ook aan een ecofriendly kerstdis

Je kan je kerstmenu ook duurzaam voorschotelen. Kies bijvoorbeeld voor lokale, bio- of fairtrade producten en vervang enkele vleesgerechten door vegetarische opties. Geef aan het einde van je kerstfeestje ook aan iedereen een overschotje mee of schenk ze aan sociale organisaties zodat ook anderen van al dat lekkers kunnen genieten.