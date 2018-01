Van Twilight tot Barack Obama: 8 dingen die in 2018 maar liefst 10 jaar geleden zijn SV

16u06 0 Photo News Vrije tijd Een nieuw jaar, een nieuwe start. Met de jaarwisseling kijken we vol goede moed vooruit, naar wat het nieuwe jaar brengen zal. Al is het ook niet slecht om af en toe eens terug te blikken. Naar 2008 bijvoorbeeld, want deze dingen vieren dit jaar allemaal hun tiende verjaardag. (Opgelet, na het lezen van dit artikel voel je je stokoud.)

1. Sacha Fierce

Het alter ego van Queen Bey, Sacha Fierce, zag het levenslicht in 2008. Dat wil zeggen dat ook deze topper ondertussen 10 jaar oud is. Zet 'm nog maar even op - je weet dat je het wil. Meekwelen mag (tenzij je op kantoor zit natuurlijk).

2. Barack Obama als de eerste zwarte president

Toegegeven, Obama werd pas president op 20 januari 2009 maar hij versloeg zijn tegenkandidaat John McCain wel degelijk tijdens de verkiezingen van 2008. Het was het begin van een nieuw en hoopvol tijdperk. En toen kwam Trump.

EPA

3. Twilight

Het was het begin van een nieuw leven voor Robert Pattinson en Kristen Stewart (en helaas ook het begin van de ene vampierenromance na de andere).

Twilight

4. De diadeem

Denk: Lauren Conrad van 'The Hills' of Blair Waldorf uit 'Gossip Girl'. De brede diadeem was de bloemenkrans van de jaren 2008.

Gossip Girl

5. De dood van Heath Ledger

Op 22 januari 2008 werd Hollywood geschokt door het overlijden van de Australische acteur Heath Ledger. De combinatie van voorgeschreven medicijnen zouden een vergiftiging veroorzaakt hebben. Ledgers laatste rol was de hoofdrol in de avonturenfilm 'The Imaginarium of Doctor Parnassus'. Omdat hij stierf voor het einde van de opnames werd zijn rol overgenomen door Jude Law, Colin Farrell en Johnny Depp die ieder hun loon afstonden aan zijn dochter.

AP

6. Katy Perry kuste een meisje

En schreef er een nummer over.

7. Het jaar zonder Harry Potter-film

Het eerste jaar sinds 2001 dat we niét naar de bioscoop konden om Harry, Hermelien en Ron in actie te zien. Tussen 'Harry Potter and the Order of the Phoenix' en 'Harry Potter and the Halfblood Prince' was er immers een zomer lang helemaal niets. Helaas moeten we sinds 2011 ieder jaar met die leegte leven.

Harry Potter

8. Naïeve Taylor

Ondertussen weet ze als geen ander hoe ze het geld uit de zakken van haar fans moet kloppen - iemand Tayor Swift Tix? - haalde ze het nieuws met haar vele romances en vete met de Kardashian-West familie. Oh, en Katy Perry natuurlijk. Wie had dat ooit gedacht toen schattige, naïeve Taylor in 2008 over haar 'Love Story' zong?