Van tekenwedstrijden tot designprojecten: deze bedrijven zetten in op positiviteit Margo Verhasselt

26 maart 2020

15u04 0 Vrije tijd In coronatijden thuis zitten kniezen omdat we niet veel kunnen doen? Niets van. Het is belangrijk dat we nog steeds positief in het leven staan. Dat is wat ze ook dachten bij deze merken die nu volop inzetten op positieve én vooral creatieve initiatieven. Een bloemlezing.

Komono

Doordat de meesten van ons momenteel thuis zitten, en sommigen hierdoor veel opdrachten mislopen, besloten ze bij het Belgische accessoiremerk Komono om een nieuw project te lanceren: A moment with. “We vinden het nu belangrijker dan ooit om als gemeenschap samen te staan en schoonheid en positiviteit te brengen. Deze uitzonderlijke tijden roepen ons dan ook op om onze digitale kanalen open te stellen voor enkele van onze favoriete artiesten, jonge creatievelingen en volgers. Zo kan iedereen, veilig vanuit huis, toch genieten van creativiteit”, klinkt het.

En dat doen ze door dagelijks het werk van een artiest in de kijker te zetten. Ze tonen het werk van zowel voor als achter de schermen. Maar ze dagen hem of haar ook uit om hun artwork rondom één van het merk’s meest gevierde stijlen te maken: de light blue collectie.

Iedereen kan deelnemen aan het project. Hier kan men een aantal assets downloaden waarmee ze aan de slag kunnen. Uiteindelijk worden de meest unieke inzendingen gedeeld op de socials van het merk en op de website.

JBC lanceert #WhatTheTikTok?

Nu kinderen en jongeren thuiszitten, worden ouders meer dan ooit geconfronteerd met de app TikTok voor korte video’s. Familiewinkel JBC begrijpt dat ouders vaak met vragen en onzekerheden zitten over het socialemediagebruik van hun kinderen en TikTok in het bijzonder. Want TikTok, klinkt leuk, maar wat is dat nu eigenlijk? Daarom lanceert JBC whattheTikTok.be, een online platform dat ouders tips en tricks geeft over TikTok.

De website maakt ouders wegwijs op TikTok. Zo worden er vragen beantwoord zoals wat voor filmpjes er op de app circuleren, hoe TikTok verschilt van andere sociale media en wat je kan doen als je kind ook op TikTok wil. Daarnaast worden er heel wat praktische tips en do’s-and-don’ts gegeven. Een tipje van de sluier: praat erover met je kinderen, zet het profiel op privé, las een wekelijks momentje in met je zoon of dochter om eens te checken wat ze op TikTok hebben gepost, etc.

Juwelenontwerpster Magali Pinchasi organiseert een tekenwedstrijd

We gaan massaal op zoek naar manieren om de kinderen bezig te houden. Eén van de beste manieren om dat nog steeds te doen? Tekenen. Dat vond ook juwelenontwerpster Magali Pinchasi. Zij organiseert een tekenwedstrijd waarbij de mooiste, leukste, grappigste en meest unieke tekening wordt vereeuwigd op een halsketting. De favoriet wordt uitgekozen door de ontwerpster zelf, waarna ze deze op een juweel graveert en opstuurt naar de winnaar.

Wat moet je doen? De tekening delen op Instagram (in een story of post) en @be_by_magali_pinchasi taggen. Privéaccounts kunnen hun tekening mailen naar magali@bebymagalipinchasi.com. Magali selecteert twee winnaars wiens creatie vereeuwigd wordt op een halsketting.

De wedstrijd sluit af op vrijdag 27 maart om 16u. De winnaars worden onmiddellijk bekend gemaakt en gecontacteerd.

Deliveroo luidt het e-diner in

Om het coronavirus zo snel mogelijk in te dammen, is het beter als we allemaal thuis blijven. Om ervoor te zorgen dat je toch niet geïsoleerd geraakt, introduceert Deliveroo e-dineren.

Wat dacht je van een e-spaghettifestijn met al je vrienden? Wonen jullie allemaal in een verschillende stad? Geen probleem, want Bavet is in maar liefst 5 steden aanwezig. Of heb je iets te vieren? Dan bestel je toch een fancy e-diner bij Door 73 in Gent. Laat je verrassen door onderling een gerecht voor elkaar te bestellen of bestel een gerecht dat begint met de eerste letter van je naam! Mexican night, pizza party, Belgische balletjes van Ballekes in Brussel of viva veggie, het kan allemaal!

Hoe gaat het in zijn werk? Je spreekt een vast moment af wanneer je vrienden beschikbaar zijn om samen te eten. Dan plaats je via Deliveroo jouw bestelling van je favoriete maaltijd. Je zet je FaceTime of de videochat van Skype klaar in afwachting van je bestelling. Vervolgens neem je het pakket dat de Deliveroo-rider aan je deur heeft neergezet (geen direct contact tussen beide partijen). Neem plaats, zet je camera en geluid aan en geniet van je e-diner!