Van sterrenstof tot tantraseks: 9 podcasts die je inspireren, ontroeren of doen lachen

31 januari 2020

15u37 1 Vrije tijd Op zoek naar een oorvol inspiratie, troost of wijsheid? De podcasts in deze lijst raken thema’s aan die gaan van het verlies van een kind, tot waarom je passie vinden overroepen is.

1. Praktische tips voor een gelukkiger leven in ‘On Purpose van Jay Shetty’

Jay Shetty is een internetpersoonlijkheid, host en motivational speaker die er zijn missie van maakt om kennis en diepe inzichten te verspreiden op een snelle, hapklare manier. In zijn eigen woorden: hij laat wijsheid viraal gaan. In zijn podcast geeft hij onder andere praktische tips over relaties. In de aflevering: ‘10 Best Relationship Rules That Are Often Forgotten’ vertelt hij hoe je aan de basis van je relatie kunt werken. Zo hebben zijn vrouw en hijzelf een wel heel bijzonder gewoonte, die “het verschil maakt in hun relatie”: elke 30 dagen nemen ze samen een 3 daagse mini-vakantie, op zo’n 3 uur rijden van huis.

2. ‘ Becoming wise’: levenswijsheden voor bij een kopje thee

Niet veel tijd maar toch zin om een podcast te luisteren? Deze podcast zet je op terwijl je een kop thee of koffie zet. Snelle, maar daarom niet minder diepe inzichten die je horizon verbreden. In de aflevering ‘A Planetary sense of Love’ - een podcast die zo’n vijf minuten duurt - vertelt astronome Natalie Batalha hoe de wetenschap en haar ruimtereizen haar wereldbeeld hebben veranderd. “We zijn sterrenstof. De atomen waaruit mijn lichaam bestaan hebben er miljoenen jaren over gedaan om samen te komen”, zegt ze. “Ik ben het universum dat kijkt naar zichzelf.”

3. School je bij met ‘Encyclopedia Womannica’

Napoleon, Caesar, Picasso, Voltaire, Erasmus zijn… mannen. Wanneer we terugdenken aan de geschiedenisles in de middelbare school, ontbreekt het niet aan oorlog, wel aan vrouwen. Daar brengt Encyclopedia Womannica verandering in. Een moeilijke naam, een simpele boodschap: wie zijn de vaak nog onzichtbare vrouwen die onze geschiedenis hebben veranderd? Elke dag van de week komt er een nieuwe aflevering uit, die vijf minuten duurt en dieper ingaat op het leven van een belangrijke vrouw. Net lang genoeg om helder uit te leggen dus waarom Virginia Woolf een feministisch boegbeeld is, hoe het komt je Ana Nzinga nog niet kent, en wat Joan of Arc heeft betekend voor Frankrijk.

4. Verdriet mag er zijn in ‘Terrible, thanks for asking’

Het gebeurt maar al te vaak dat we zonder nadenken ‘goed’ antwoorden wanneer iemand vraagt hoe gaat. Te veel dingen zijn te moeilijk om te bespreken, dus zwijgen we er liever over. ‘Terrible, thanks for asking’ ruilt de smalltalk in voor de bigtalk en spreekt over juist die onbespreekbare onderwerpen. De host van de podcast, Nora McInerny, verloor zelf haar vader, haar man en haar ongeboren kind op minder dan twee maanden tijd. In elke aflevering vraagt ze iemand hoe het nu écht gaat. En dan ontstaan grappige, maar ook hartverscheurende verhalen. De aflevering ‘It Just Happens’ gaat over de grootse angst van elke ouder: een kind verliezen. Jason en zijn vrouw Stacy verloren hun dochtertje Greta. Jason vertelt over terug naar huis gaan na haar overlijden: “Terug naar huis gaan, was teruggaan naar de plaats waar Greta twee dagen geleden nog speelde, waar haar naam nog op de stoep stond geschreven in krijt. Zelfs door de voordeur lopen was hartverscheurend: door die deur brachten we haar voor het eerst thuis, na het ziekenhuis. Nu brachten we haar naar het ziekenhuis en kwamen we zonder haar terug.”

5. Bezielende gesprekken in ‘Oprah’s SuperSoul Conversations’

Oprah Winfrey is, om het zacht uit te drukken, een fenomeen. Ze is het meest bekend van haar talkshow ‘The Oprah Winfrey Show’, waarin ze onder andere openhartige gesprekken voerde met wereldsterren. In haar podcast ‘SuperSoul Conversations’ gaat ze, zoals de titel al doet vermoeden, het gesprek aan met inspirerende mensen met een boodschap. Denk aan Brené Brown of Lady Gaga. In de episode ‘Elizabeth Gilbert: The Curiosity-Driven Life’ adviseert de auteur van ‘Eten, Bidden, Beminnen’ om niet langer te zoeken naar je passie, maar in plaats daarvan iets heel anders te doen. “Op een bepaald moment in je leven werd je gezegd om je passie achterna te gaan”, zegt Gilbert in de podcast. “Maar niet iedereen weet hoe, en of ze zelfs een passie hebben. Dus in plaats van druk panikerend een passie achterna te gaan die je niet eens voelt, doe iets gemakkelijker: volg gewoon je nieuwsgierigheid.”

6. Relatietherapie met ‘Where should we begin?’

De podcast van de wereldberoemde (en Belgische!) relatietherapeut Esther Perel, waarin ze inkijk geeft in haar praktijk. Ze spreekt met echte koppels, die tijdens een therapiesessie problemen verwerken die elke relatie kent. Perel staat bekend om haar open blik: ze oordeelt niet, maar wilt eerder begrijpen. In de aflevering ‘The Addict’, horen we hoe een vrouw haar seksverslaafde man, die haar 36 jaar lang bedroog, probeert te vergeven. “Ik wou een manier vinden om het te doen werken, om het begrijpen”, zegt ze in de podcast. “Ik wou ons leven samen niet weggooien. Ik denk niet dat hij mij heeft bedrogen omdat hij ongelukkig was in ons huwelijk, maar omdat hij ongelukkig was met zichzelf.” Ze vertelt over de reacties van onbegrip uit haar omgeving, waaronder die van haar haar kinderen, die kwaad waren omdat ze bij haar man bleef na het bedrog.

7. Schenenschoppen met ‘Unladylike’

Er zijn heel wat ongeschreven regeltjes en taboes als het aankomt op vrouw zijn. ‘Unladylike’ schopt tegen de schenen en doorbreekt ze allemaal. Elke aflevering begint met een vraag, die hosts Cristen Conger en Caroline Ervin door middel van grondige research, verhalen van andere vrouwen en een vleugje feminisme beantwoorden. In de aflevering ‘How to Flush the Poop-triarchy’ bespreken ze met de hulp van “sh*t-talking doctors” en “poop-friends” waarom vrouwen twee keer zoveel last hebben van een prikkelbare darm, en wat het effect is van ons geslacht op ons verteringssysteem.

8. Kweek een oor voor duurzaamheid met ‘Growthinkers’

Genoeg van al dat Engels? Deze Nederlandse podcast focust op duurzaamheid en minimalisme. De host, Jelle Derckx schreef met zijn boek ‘Verlangen naar minder’ een persoonlijk verhaal vol praktische tips over de kunst van simpel leven. Die filosofie zet hij ook voort in zijn podcast. Een aflevering duurt doorgaans twintig minuten en behandelt vragen als: ‘Hoe kan ik mijn spullen beter organiseren’ tot ‘Wat is succesvol zijn in 2020?’. In de aflevering: ‘Waarom sommige mensen minder stress hebben’ leest hij een fragment voor uit zijn boek. “Het drukke leven wordt verheerlijkt", zegt hij. “Als ik mijn agenda volstop krijg ik meer gedaan, ben ik belangrijker en minder ui, lijkt de gedachte te zijn. Ik dacht het ook ooit. Ik heb goed nieuws voor je: het is allemaal niet waar. Druk ben ik liever niet meer, want het woord zegt het al: het zet me onder druk.”

9. Doe het net dat beetje anders: luister naar ‘Authentic sex With Juliet Allen’

Juliet Allen is een Australische seksuologe die antwoord geeft op seksgerelateerde vragen die we ons allemaal stellen. Hoe praat je met kinderen over seks? Wat met seksualiteit tijdens de menstruatie? En ze gaat verder dan dat: ze trekt anale seks uit de taboesfeer, praat over mannelijke en vrouwelijke energie en het belang van communicatie. Met deze podcast wordt seks iets dat je integreert in je dagelijks leven, in plaats van alleen maar tussen de lakens. In de aflevering ‘7 Foundations of Tantric Sex’ bespreekt ze wat tantra seks is, en hoe je er als beginner mee aan de slag gaat. “Een veilige plek maken voor jezelf en elkaar is heel belangrijk. Dat kan inhouden: het bed opmaken, schone lakens leggen, maar ook je verlangens tegen elkaar uitspreken. We onderschatten vaak de kracht die schuilt in een soort tempel voor onszelf te creëren.”