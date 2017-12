Van servies stukgooien tot druiven eten: de opvallendste gewoontes met oud en nieuw Candice Schippers



Bron: AD 1 thinkstock Vrije tijd Een fles champagne opentrekken mag dan een vrij universele nieuwjaarsgewoonte zijn, toch heeft elk land zo zijn eigen tradities in die paar seconden voor middernacht. In Nederland zijn dat oliebollen en appelflappen, Spanjaarden spelen snel wat druiven naar binnen. Dit zijn de opvallendste oud- en nieuwtradities.

Vrije tijd Nederland

Bij onze noorderburen wordt vlak voor middernacht van oliebollen gesmuld, met een rozijn of stuk appel in. Die worden dan samen geserveerd met een glaasje bubbels, om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten.

Frankrijk

In Frankrijk wordt oudjaarsdag gevierd met familie en vrienden. Er wordt een uitgebreid diner gemaakt en na het eten spelen de Fransen spelletjes en kijken ze televisie. Oesters en andere schaaldieren zijn een pré op het kerstmenu, net als foie gras. In tegenstelling tot bij ons, steken de Fransen niet veel vuurwerk af.

Spanje

‘Las Uvas de La Suerte’ is dé traditie onder de Spanjaarden. Om middernacht worden er druiven gehapt. Één druif per klokslag, twaalf klokslagen lang. Het is niet zo makkelijk als je denkt. Lukt het je wel, dan heb je het komende jaar veel geluk in alle twaalf de maanden. Iedere druif staat gelijk aan één maand van het jaar. Na het eten van de druiven, wenst iedereen elkaar een gelukkig nieuwjaar met een glas champagne in de hand. Ook wordt champagne steeds vaker ingeruild voor een glas cava.

Denemarken

In Denemarken wordt op 31 december servies kapot gegooid. Dit klinkt natuurlijk niet zo heel gek, maar als we je vertellen dat het tegen het huis van de buren is denk je hier misschien anders over. Hoe meer scherven je de volgende dag op de deurmat vindt, hoe meer geluk je zult hebben in het nieuwe jaar.

Rusland

Je eigen nieuwjaarswens opdrinken, in Rusland doen ze het. Schrijf je wens op een papiertje en verbrand het. Doe de resten van het verbrande papiertje in je glas champagne en drink het op. Het zal niet al te lekker zijn, maar houd tijdens het drinken je wens in je achterhoofd om de smaak te verzachten.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten geloven ze in het eten van groene groenten omdat de kleur staat voor de dollar. Amerikanen geloven dat het eten van boerenkool en andere groene bladgroenten voor financieel geluk zorgt. Vuurwerk voor de deur afsteken zit er overigens niet in. Per staat is er één locatie waar je van een vuurwerkshow kunt genieten.

China

In China luiden ze het 'Chinees nieuwjaar' pas half januari in. Het is dan ook een groot feest en duurt wel twee weken. Tijdens het feest eten de Chinezen dumplings. Hierin verstoppen ze muntjes. Vind je de munt? Dan heb je het komende jaar het meeste geluk van iedereen. In China zijn etenswaren ook symbolisch. Serveer je eend of ei dan staat dit voor vruchtbaarheid, kip staat voor voorspoed en geluk en ananas voor een groot fortuin en rijkdom.