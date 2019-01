Van rode wijn tot lipstick: zo verwijder je alle feestvlekken Valérie Wauters

01 januari 2019

12u58

Bron: Goed Gevoel 0 Vrije tijd Gemorst tijdens oudejaar? Dankzij deze kleine gids verwijder jij elk soort feestvlek in een wip weer uit je feestoutfit.

Rode wijn: dep met spuitwater en bedek de vlek vervolgens met zout. Laat een nachtje trekken en steek je kledingstuk vervolgens in de wasmachine.

Champagne: Reinig de vlek met warm water en een zacht afwasmiddel en spoel vervolgens uit.

Chocolade: Spuit de vlek in met vlekkenverwijderaar alvorens je kledingstuk in de wasmachine te gooien.

Boter: Wrijf de vlek in met een zacht afwasmiddel om het vet los te weken. Spuit vervolgens vlekkenverwijderaar op de vetvlek en gooi het kledingstuk in de was.

Vleesjus: Dep met een stukje keukenrol, wrijf de vlek in met vloeibaar wasmiddel en doe in de wasmachine.

Lipstick: Probeer zoveel mogelijk kleur te verwijderen met behulp van een stukje keukenrol. Bespuit de vlek vervolgens met vlekkenverwijderaar en was.