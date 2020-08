Van prinses naar prins (of omgekeerd): deze TikTokker geeft Disneyfiguren een opvallende make-over Valérie Wauters

05 augustus 2020

15u03 0 Vrije tijd Op TikTok bestaat de filter om van een man in een vrouw te veranderen (en omgekeerd) al langer. Maar daar maakt deze artieste geen gebruik van. Zij doet enkel beroep op haar tekentalent om gekende Disneyfiguren een opvallende make-over te geven.

Prins Eric uit ‘De Kleine Zeemeermin’ die een prinses wordt? Of Elsa uit ‘Frozen’ die er heel wat minder lieftallig uitziet? Voor Tiktokker Cassidy Melo is dat geen probleem. Zij maakt er een sport van om de meest gekende en geliefde Disneyprinsen en -prinsessen in een heel ander kleedje te steken. En dat mag je behoorlijk letterlijk nemen. Met behulp van een digitaal tekenprogramma geeft ze Disney-royals een geslachtsverandering. Met succes, want haar filmpjes zijn een hit op TikTok en werden al miljoenen keren bekeken. Dit zijn onze favorieten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.