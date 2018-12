Van piekeren tot seks: deze 4 verrassende dingen zou je ook móeten inplannen Nele Annemans

Je plant tijd in om de boodschappen en het huishouden te doen, om naar de kapper te gaan en om te sporten, maar wist je dat je nog productiever, creatiever en gelukkiger wordt als je ook bijvoorbeeld een uur per dag inplant voor onverwachte dingen? Niemand zegt dat je alles tot in de puntjes moet regelen, maar door deze niet zo voor de hand liggende activiteiten in te plannen, haal je wel het beste uit je dag, en dus ook uit je leven.

Plan tijd in om naar buiten te staren

Jeff Weiner, CEO van LinkedIn plant 2 uur per dag tijd in, geloof het of niet, om na te denken. De Amerikaanse televisiester Oprah Winfrey zit dan weer elke ochtend minstens 10 minuten gewoon neer, zonder iets te doen. Nog andere succesvolle mensen plannen vaak 1,5 uur per dag in om ‘niets te doen’. Blijf dus gewoon waar je bent en ontspan. Wedden dat je dag er beter van wordt?

Plan tijd in om te piekeren

Recent onderzoek wijst uit dat elke dag een klein deel van je tijd - idealiter op dezelfde plaats en hetzelfde tijdstip - te spenderen aan je zorgen, helpt om minder te piekeren in bed. Probeer gewoon om productief te zijn, terwijl je over je zorgen nadenkt. Dat kan bijvoorbeeld door je gedachten neer te schrijven, een to-dolijstje te maken of het probleem waardoor je piekert, meteen op te lossen.

Plan tijd in om te niksen met je kinderen

Psychiater Alvin Rosenfeld adviseerde ooit in de krant The New York Times dat ouders er niet alleen voor moeten zorgen dat hun kinderen genoeg momenten hebben waarop geen activiteiten gepland staan, maar ook zijzelf. Zo is het volgens haar een goed idee om tijd te spenderen met je kinderen zonder dat jullie echt een doel voor ogen hebben. En net zoals je vooraf bepaalt hoelang een meeting duurt, is het ook een goed idee om een tijdslimiet te zetten op dat samenspelen. Als je jezelf een tijdslimiet geeft (bijvoorbeeld 5 minuten per dag, of zelfs een halfuur), zal ravotten met je kinderen immers niet elke keer als een heuse opdracht aanvoelen.

Plan tijd in om te vrijen

Volgens de wetenschap heeft een keer per week vrijen een positief effect op je relatie, maar elke sekspartij inplannen is voor jou misschien een brug te ver. Weten dat het vrijdag D-day is, zelfs al ben je uitgeput, heb je hoofdpijn of heb je er gewoon geen zin in, werkt voor veel mensen niet. Probeer daarom liever een moment te kiezen dat niet zo voor de hand liggend is (denk aan elke keer dat jij net iets vroeger wakker bent dan je partner of als alle kinderen op hetzelfde moment een dutje aan het doen zijn). Door verder te kijken dan alleen maar het tijdstip, ervaar je minder druk waardoor je het aantal keren dat je vrijt zelfs kan verhogen.