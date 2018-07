Van natuurlijke geurstokjes tot chemische machientjes: 5 antimuggenmiddelen getest Timon Van Mechelen

25 juli 2018

07u56 1 Vrije tijd Wie al kan slapen met de aanhoudende hitte, moet er ook nog het irritante gezoem rond de oren bijnemen. Gelukkig zijn er middeltjes in overvloed tegen muggen, maar welke werken echt? Wij testten 5 opties uit om je ledematen jeuk- en bultvrij te houden en eindelijk eens door te slapen.

1. Een elektrisch muggenapparaat

In zowat alle grote supermarkten kun je elektrische apparaatjes met tabletten of vloeistof kopen die muggen genadeloos bij bosjes doen neervallen. Ikzelf testte Anti-Mug uit van Vapona. Hoe het werkt? Je stopt het potje met vergif onderaan in het apparaatje, je steekt het vervolgens in het stopcontact waarna elektriciteit ervoor zorgt dat de werkzame stoffen verdampen en zo de muggen doden.

Dat doden en bij bosjes neervallen mag je heel letterlijk nemen, nog geen halfuur nadat het apparaatje in het stopcontact steekt, hoor je de aanwezige muggen zoemend op de grond vallen om daar dramatisch te sterven. Dat doet meteen ook wel vragen rijzen over hoe gezond deze dampen zijn. Zeker omdat ik het machientje één keer perongeluk een volledige nacht in het stopcontact had laten zitten en ’s ochtends wakker werd met barstende hoofdpijn en keelpijn.

Conclusie

Het is heel efficiënt, maakt geen geluid en is relatief goedkoop. Maar als het niet hoeft, gebruik ik zo’n machientje liever niet. Voorlopig zijn er nog geen onderzoeken die aantonen dat de stoffen in de apparaten echt schadelijk zijn bij normaal gebruik, maar iets dat je hoofd- en keelpijn bezorgt, kan naar mijn mening in ieder geval ook niet goed zijn voor de gezondheid.

Vapona Anti-Mug Stekker, € 13,99, o.a. te koop bij bol.com en Delhaize.

2. De Mosquito Protect

De Mosquito Protect is een muggenafweermiddel dat een sterk LED-licht uitstraalt dat de zoemende insecten aantrekt. Eens ze op het licht afgekomen zijn, vangt het apparaat ze op waarna ze via een opzuigsysteem terecht komen in een luik waar ze niet uit kunnen ontsnappen. Het apparaat moet altijd ingestoken blijven en een keer per week moet je het opzuigsysteem uitkuisen.

Het grootste voordeel aan de Mosquito Protect is dat het daadwerkelijk werkt, terwijl het chemicaliënvrij is en geen geurtjes verspreidt. Na de eerste week zaten er minstens dertig à veertig muggen in de val en dat bleef ook de weken erna het geval. Af en toe spotte ik ’s ochtends nog wel eens een muggenbeet op mijn lijf, maar ik heb sinds ik het apparaat gebruik in ieder geval geen enkele nacht meer wakker gelegen. Extra bonuspunten voor de paar vliegen die het apparaat wist aan te trekken.

Helaas is de Mosquito Protect niet geluidloos zoals op de verpakking staat. Het maakt permanent een zoemend geluid en het LED-licht mag dan 7 keer straffer zijn dan een conventioneel LED-systeem, het straalt ook een fel paars licht uit. Als je appartement zoals bij mij één grote doorlopende ruimte is, kan dat storend zijn.

Conclusie

Ik blijf deze methode gebruiken, omdat ik het geluid en het licht minder storend vind dan de geur die andere antimugmiddelen verspreiden. Dat het chemicaliënvrij en milieuvriendelijk is, is uiteraard ook een groot voordeel. En daarnaast is het ook goedkoop op termijn omdat je nooit vullingen moet kopen.

De Mosquito Protect van Rowenta is voor € 59,98 o.a. te koop bij Krëfel.

3. Geurstokjes tegen muggen

De stokjes die er net hetzelfde uitzien als andere geurstokjes jagen volgens de verpakking een maand lang alle muggen weg, terwijl ze geen insecticiden bevatten. Naast essentiële oliën bevatten ze namelijk een synthetisch extract dat identiek zou zijn aan de moleculen van fruitsoorten zoals een tomaat. De moleculen zorgen ervoor dat de ‘radar’ van muggen verstoord wordt, waardoor ze mensen niet meer kunnen detecteren en wegblijven.

Het klinkt bijna te makkelijk en goed om waar te zijn, maar de geurstokjes werken wel degelijk. Op een maand tijd heb ik amper twee muggen gespot, terwijl ik anders leeggezogen wordt. Dat de muggen wegblijven van de geur is helaas wel goed te begrijpen, want lekker ruiken de stokjes absoluut niet. En helaas moet je ze toch redelijk dicht bij je bed zetten, om ervoor te zorgen dat de muggen daar wegblijven.

Conclusie

De geurstokjes stinken uren in de wind, en die geur blijft ook hangen. Verder doen ze wel efficiënt hun werk en opnieuw vind ik het positief dat ze geen insecticiden bevatten. Als je niet zo gevoelig bent aan geuren, is dit dus een ideale oplossing. Omdat je elke maand een nieuw potje moet kopen, is het wel geen heel goedkoop middeltje.

De geurstokjes van Zen’sect zijn voor € 7,99 te koop bij Delhaize.

4. Een muggenwerend armbandje

Het nadeel aan muggensticks en -sprays is dat je hele lijf onder dat goedje (en geurtje) hangt. De muggenwerende armbandjes van Parazeet zijn daarom een handige tussenoplossing. Door een "hip" armbandje te dragen - de woorden van de producenten, niet van ons - hou je beestjes van je af. Je hoeft je dus niet te besprenkelen met een doordringende citronellageur.

Jammer maar helaas werkte het bandje bij mij alleszins voor geen meter. Ten eerste verspreidt het nog steeds een indringende geur, waar ik 's nachts zelfs zo misselijk van werd dat ik het moest uitdoen. Ten tweede ziet het er helemaal niet hip uit en last but not least heb ik alsnog een muggenjacht moeten houden omdat ik niet kon slapen van het gezoem rond mijn oren.

Conclusie

Er zijn betere opties.

De Parazeet armbandjes zijn beschikbaar bij de apotheek. Aanbevolen verkoopprijs Slap-It voor kinderen: € 12,99 / Wristlet voor volwassenen: € 9,99.

5. Een muskietennet

Vaak gebruikt op verre reizen, maar minstens even effectief in eigen land. Een muskietennet of klamboe houdt dankzij het fijne gaas muggen tegen én het tilt je bed ook meteen een niveau hoger op de ladder der romantiek.

Ikzelf ben er alleen geen waanzinnig grote fan van. Uiteraard werkt het - het is dan ook al een eeuwenoud trucje tegen muggen. Maar ik vind het vooral onhandig en eigenlijk ook lelijk. En geloof mij, 's nachts even snel naar de toilet gaan en vergeten dat het onding er hangt en je halve plafond mee naar beneden trekken, is snel gebeurd.

Conclusie

Een muskietennet is absoluut effectief, het is ook goedkoop, niet schadelijk, alleen niet helemaal mijn ding.

Vanaf € 14,99, o.a. te koop bij IKEA en AS Adventure.