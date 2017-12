Van Mariah Carey tot Daft Punk: dit is de ultieme afspeellijst voor tijdens de feestdagen Graag gedaan! Charlotte Dierckx

17u00 6 Thinkstock Vrije tijd Maak je borst maar nat en schud de dansbenen maar los, want speciaal voor de feestdagen verzamelde de NINA-redactie meer dan 10 uur aan ultieme meegillers en dansschijfjes. Twee afspeellijsten (een met sfeermuziek en een met upbeat partynummers) voor jong en oud die zowel bij de gasten (inclusief de zatte nonkel) als bij jou in de smaak zullen vallen. Kortom: voor ieder wat wils!

De ultieme kerstplaylist

Van ‘All I Want for Christmas Is You’ en ‘Santa Baby’ tot ‘Let It Go’ en ‘Under The Mistletoe’. NINA's ultieme kerstplaylist omvat meer dan 5 uur aan sfeervolle en feestelijke nummers voor tijdens het (kerst)diner.

De ultieme partyplaylist

Sorry nonkel Rudy, dit jaar neemt NINA de knoppen van de draaitafel over! Met meer dan 80 dansbare plaatsjes zijn de benen ruim 5 uur zoet. De ideale afspeellijst om het nieuwe jaar mee in te zetten of gewoon voor met kerst wanneer de alcohol begint toe te slaan.

Ziezo, weer iets waar jij je al geen zorgen meer over hoeft te maken!