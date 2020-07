Van komkommerkruid tot ananaskers: Laurence Machiels pimpt je partydrinks met moois en lekkers uit de tuin

Het verschil tussen een gewoon drankje en een partydrankje zit hem in de afwerking. Dus versier je cocktails of mocktails met bijzondere bloemen, blaadjes en bessen en maak je van aperitief een feest! Onze tuinexperte Laurence Machiels vertelt welke ingrediënten uit de tuin zich hier uitstekend toe lenen.

Drie must-haves

Vlier, rabarber en rozen: deze drie cocktailingrediënten mogen niet in je tuin ontbreken. Van vlierbloesems maak je siroop, dé basis voor een frisse Hugo (met prosecco), een mocktail (met munt en limoen) of een eenvoudige limonade (met spuitwater en citroen).

Met rabarbersap mix je erg verrassende cocktails: rabarber sour, rabarber mojito, rabarber daiquiri of de Rhubarb75, met gin, limoensap, cava en rabarbersiroop. Dat is een zoetere versie van rabarbersap, met flink meer suiker.

Pluk rozen en maak er rozenwater van. Hoe sterker de rozen geuren, hoe intenser de smaak. Je fleurt er een klassieke mojito, Aperol Spritz of gin tonic mee op. Strooi er simpelweg een paar rozenblaadjes bij als versiering. Of vervang in een citroencake het citroensap door rozenwater, en je krijgt een geweldige rozencake.

Bijzondere bloemen en blaadjes

Veel bloemen ruiken heerlijk, maar sommige smaken ook geweldig en geven je feestdrankje een heel eigen aroma. De blaadjes én de bloemen van ananassalie (Salvia elegans) geuren en smaken heel intens naar ananas. De bloemen van komkommerkruid (Borago officinalis) zijn net blauwe sterretjes. Vries ze in, in ijsblokjes, en de meest eenvoudige mocktail wordt er feestelijk door. Komkommerkruid is overigens een geweldige bijen- en hommelplant, plant er zeker een in je tuin!

Citroenafrikaantjes (Tagetes ‘Lemon Gem’) vormen de hele zomer door lichtgele bloempjes, die al even friskruidig smaken als het blad. De limonadeplant (Agastache mexicana) verspreidt een wolk van frisse anijsgeur wanneer je het blad nog maar even aanraakt, en ook de paarse bloemen zijn eetbaar. Versier er je cocktails en desserts mee, of geef je ijsthee de finishing touch. De colageranium (Pelargonium ‘Torrento’) geurt ook écht naar cola, strooi een blaadje of wat bloempjes in je favoriete frisdrank.

5 verrassende mocktailbessen

Versier je favoriete mocktails met opvallende bessen. Zwarte frambozen (Rubus occidentalis) zijn ongetwijfeld het meest opvallend: dikke donkerpaarse bessen met een heel aromatische, zoete braamsmaak. Gele frambozen, zoals het ras ‘Valentine’, smaken net dat tikje anders en zoeter dan de gekende tuinframboos.

Of wat dacht je van witte ananasaardbeien (Pineberry) met rode spikkels, en een zoete ananastoets? Er bestaan zelfs witte bosaardbeien (Yellow Cream), die je direct in je glas kunt laten dobberen. Of pak uit met ananaskers (Physalis peruviana), een heel populaire bes voor de afwerking van dessertborden. Dit struikje kweek je makkelijk zelf, en je oogst er handenvol, typische oranjegele bessen van met een perkamentachtig papieren omhulsel.

