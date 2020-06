Van hippie naar hip: tie-dye maakt een comeback (en zo ga jij zelf aan de slag!)

Valérie Wauters

26 juni 2020

10u06 1 Vrije tijd Tie-dye was een rage in de jaren 70, maakte een korte comeback in de jaren 90 en is nu hipper dan ooit. Zelf aan de slag met de ve rftrend die we tot voor kort enkel met hippies associeerden? Dan is een flinke portie geduld de boodschap.

We kunnen er niet meer omheen. Tie-dye is terug van (nooit helemaal) weggeweest. Steeds meer celebrities worden gespot in een hippe gebatikte print, en ook heel wat modemerken brengen een tie-dyecollectie uit.

Uiteraard kan je makkelijk naar de winkel hollen om er een getie-dyed stuk op de kop te tikken, maar veel leuker is het natuurlijk om er eentje te DIY’en. Wij leggen je stap voor stap uit hoe je dat doet.

Dit heb je nodig:

- een T-shirt of trui die je een leuk printje wil geven

- gekleurde kledingverf (online vind je heel wat verschillende merken, maar ook bij de gemiddelde doe-het-zelver of hobbywinkel vind je textielverf van bijvoorbeeld Dylon.)

- een afdruiprooster

- een plastic emmer of een grote kom

- plastic vershoudfolie

- wegwerphandschoenen

Zo ga je aan de slag:

1. Niet onbelangrijk: draag kleding die vuil mag worden, zodat je je beste trui of shirt niet beschadigt wanneer er verf op spat.



2. Vul je emmer of kom met warm water en laat je kledingstuk vijf minuten weken.



3. Wring je kledingstuk zachtjes uit zodat het nog wel vochtig is maar niet doornat.



4. Knijp je T-shirt of trui samen met je vingertoppen, tot het er veel kleiner en gerimpeld uitziet.



5. Knijp vervolgens samen tot een balletje en probeer de samengeknepen, verrimpelde plekjes zoveel mogelijk te behouden. Fixeer het balletje met twee of drie elastiekjes. Die voegen een extra effect toe aan je verfwerk, omdat ze geen kleur doorlaten.



6. Leg je afdruiprekje over je kom of emmer en leg er het kledingballetje op.



7. Meng je kleurstoffen volgens de instructies op het flesje.



8. Doe wegwerphandschoenen aan en breng hier en daar enkele druppels kleur aan op je kledingstuk. Zorg ervoor dat je ook tussen de plooien van de bal verf aanbrengt.



9. Herhaal de vorige stap met een andere kleur. Je krijgt een uniek effect wanneer je meerdere kleuren in elkaar laat overvloeien.



10. Vergeet je balletje niet om te draaien, zodat je alle kanten verft.



11. Laat je werkje een 5-tal minuten uitlekken zodat er geen overtollige verf meer op zit. Wikkel het vervolgens in vershoudfolie. Dit houdt je kledingstuk vochtig terwijl de kleuren zich verder ontwikkelen.

12. Hoe langer je de verf laat intrekken, hoe feller de kleuren worden. Wil je een lichte pastelkleur? Laat de verf dan een uurtje of 4 inwerken. Wil je een fellere tint? Dan moet je rekenen op een achttal uren.

13. Verwijder de folie en de elastiekjes en spoel je kledingstuk onder warm lopend water tot het water helder is.

14. Was je T-shirt of trui in de wasmachine. Let erop dat je je tie-dyekledingstuk de eerste paar keren apart wast, zodat het geen verfresten achterlaat op je andere kledingstukken.