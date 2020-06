Van handen wassen tot micro-avontuurtjes: deze dingen houden we na de lockdown met plezier vol Valérie Wauters

16 juni 2020

10u02 0 Vrije tijd Het leven in lockdown was – zacht gezegd – een behoorlijke uitdaging. Nu het ergste achter de rug lijkt, kunnen we met een haast nostalgisch gevoel terugkijken. Maar deze gewoontes blijven wij ook na de quarantaine volhouden.

‘Slow living’, zo kunnen we de manier van leven tijdens de coronacrisis het best omschrijven. Alles kon en moest een versnelling trager, en dat heeft velen tot nieuwe inzichten gebracht. De schoonheid zien in de alledaagse dingen? Dat doe je door deze principes vooral te blijven heiligen.

1. Tijd voor je gezin

Van de ene hobby naar de andere, een meeting hier en een afspraak daar. Voor corona was het vaak rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. In de puzzel van hobby’s en werk nog voldoende qualitytime voor het gezin overhouden was voor vele families haast onmogelijk. Door plots 24 uur per dag samen te zijn, beseffen we des te meer hoe gezellig dat is. Maak van exclusieve gezinstijd een prioriteit en plan het desnoods in. Die agenda loopt, geef maar toe, ondertussen weer aardig vol.

2. Handen wassen als rustgevend ritueel

Onze handen vaak wassen is een essentieel onderdeel van onze routine geworden. En maar goed ook, want een goede handhygiëne is ook in niet-coronatijden erg belangrijk. Het voorkomt besmetting door allerlei vieze virussen en is een mooi gebaar van respect naar je omgeving. Daarnaast is je handen wassen gewoon erg rustgevend. Neem voldoende tijd om je handen grondig te reinigen en zie het als een mooi momentje voor jezelf.

3. Maaltijden plannen

‘Even snel boodschappen doen’ was er tijdens de lockdown niet bij. De lange wachtrijen aan de supermarkt zorgden ervoor dat we onze wekelijkse boodschappen tot een minimum beperkten. Het logische gevolg: een betere maaltijdplanning én minder impulsaankopen. Laat vooral die planning iets zijn dat we meenemen naar de toekomst. Want een maaltijdplan betekent meteen een minder zware rekening aan de kassa én minder voedselverspilling. Win-win!

4. De schoonheid van huishoudelijk werk

Als er nog een ding is dat we geleerd hebben, dan is het wel dat er best wat geluk te vinden valt in het uitvoeren van simpele huishoudelijke taken. Probeer het ophangen van de was niet langer te beschouwen als iets wat nu eenmaal moet gebeuren, maar wel als een rustgevend karweitje waarvoor je op een zonnige dag even naar buiten mag ontsnappen.

5. Niet perfect is ook oké

De coronacoupe deed velen onder ons beseffen dat het geen ramp is als er hier en daar een grijs haar de kop op steekt. Laat ons dat vooral blijven onthouden naar de toekomst toe. Alle gecancelde afspraken met schoonheidssalons ten spijt, een niet altijd even perfect uiterlijk is ook oké.

6. Verder is niet altijd beter

Gedwongen in en rond ons kot blijven, deed ons ontdekken dat het daar best mooi en gezellig is. Iets verdere reizen en uitstappen mogen dan wel weer, maar hóéven niet. Ons eigen land heeft nog zoveel moois te bieden en ook in je eigen buurt valt er ongetwijfeld nog heel wat te ontdekken. Laat 2020 dus het jaar worden van het micro-avontuur in je eigen buurt.

7. Een gezonde geest

Experts én onze regering onderstreepten meermaals hoe belangrijk het is om te blijven bewegen. Nooit werd er zoveel gewandeld, gelopen en gefietst als de voorbije maanden. Laat ons vooral in beweging blijven, ook nu we weer andere dingen mogen doen. Want lichaamsbeweging is ook goed voor je geest.

