Exclusief voor abonnees Van gramping tot de microtrip: dit zijn de reistrends van nu De reistrends van nu David Devriendt

15 juni 2019

17u50 0 Vrije tijd De wereld verandert pijlsnel, en dus ook onze manier van reizen. Van sterrenkijken op godverlaten plekjes en co-living tot luxueuze treintripjes. Een coole wereldburger ben je anno 2019 pas als je een van de onderstaande reizen doet.

Adrenalinereizen

Alles voor de kick. Van parkour – zo vloeiend mogelijk hindernissen overwinnen in een stad – in hartje Londen tot El Capitan beklimmen in het Amerikaanse Yosemite National Park. Het kan allemaal, zolang het maar uitdagend is. Ook steeds populairder bij koppels, die de romantische clichés van steden als Venetië en Parijs liever links laten liggen in ruil voor hartkloppingen van een extremere soort. Geen betere bonding dan gevaar.

Astrotoerisme

Nee, je hoeft je geen zorgen te maken. Die ruimtereis naar de maan in economyclass is nog niet meteen voor morgen. Het gaat om reizen naar natuurfenomenen zoals zonsverduisteringen en de beste plekjes om naar de sterrenhemel te staren. Op het Deense eiland Møn heb je een dark sky park (moensklintresort.dk), net zoals in de Schotse Cairngorms (cairngorms.co.uk). Van lichtvervuiling is daar geen sprake.

