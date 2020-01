Van glass hair en flashion tot nakations en flour power: 20 buzzwords voor 2020 David Devriendt Sophie Vereycken

15 januari 2020

16u03 0 Vrije tijd Nieuw jaar, nieuwe trends. Met deze buzzwords ben je helemaal mee in 2020.

SO-NEE

Soja zal steeds meer tegenwind krijgen. Het gewas veroorzaakt ontbossing en voedingsmerken willen minder allergenen in hun producten, en dus is de inburgering van een sojavrije sojasaus niet veraf meer. Alternatieven zoals hennepzaad, pompoen, algen en watermeloenzaden staan klaar om de troon op te eisen.

GLASS HAIR

In plaats van de out-of-bedlook zien we nu weer superglanzend, heel steil en duidelijk gestyled haar.

MICRONEEDLING

Je kan het laten doen in een salon, maar ook gewoon zelf thuis met een dermaroller: er worden microscopische gaatjes gemaakt in de huid waardoor herstelprocessen gestimuleerd worden en de huid meer collageen aanmaakt.

VINYLLIPPEN

Na het jaar van de matte lippen gaan we opnieuw voor gloss met een extreme glans.

BRONDE

De populairste kleur van het moment is een mix tussen bruin en blond.

BLITZTRAINING

Niet gewoon een uurtje gaan fitnessen na het werk, maar heel korte trainingssessies over de hele dag. Bijvoorbeeld: yoga meteen na het opstaan, 3 x 10 minuutjes stevig wandelen op het werk bij wijze van pauze en ’s avonds 10 minuutjes krachttraining voor het slapengaan. Het idee is vooral dat het makkelijker in te bouwen is in je dag dan één lange training.

LISS

Na de focus op HIIT (high-intensity interval training) staat dit jaar in het teken van de duursporten met low-intensity steady state: rustig joggen of wandelen is even goed voor de conditie.

FLOUR POWER

Dit jaar gaan we in onze keukens steeds meer aan de slag met alternatieve bloemsoorten zoals boekweitmeel, speltmeel en kikkererwtenmeel, maar ook bloemkoolmeel of tijgernootmeel, in onze strijd tegen glutenallergie.

PURPOSE DINING

Als we uiteten, moet dat steeds meer met een doel zijn. We willen restaurants die ecologisch alles uit de kast halen, of zich sociaal engageren door mensen tewerk te stellen die moeilijk aan de bak komen.

GRAZING

Grazen als een koe. In plaats van de traditionele drie maaltijden per dag, lassen steeds meer mensen tot wel zes verschillende maaltijden in.

CHUBBY

Wijder, groter en massiever, zo zien we onze meubelen het liefst dit jaar.

TRANQUIL DAWN

Uitgeroepen tot kleur van het jaar door verfspecialist Levis. De zachte groengrijsblauwe kleur, geïnspireerd op het ochtendlicht, zou rust brengen in ons hectische leven. Pantone koos dan weer Classic Blue als tint van 2020. Ook die staat voor rust en duurzaamheid.

FLASHION

Flashy mode met reflecterende stickers. Omdat verkeersveiligheid ook in 2020 een belangrijk thema blijft. In het najaar brengen JBC en Torfs samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een collectie uit, en het Franse merk Urban Circus maakt ‘high visibility’-mode met funky prints.

SHACKET

Het kledingstuk dat het midden houdt tussen een shirt en een jacket is tekenend voor onze wereld waarin het weer steeds onvoorspelbaarder wordt.

RECOMMERCE

Gebruikte kleding en spullen of overtollige stock verkopen wordt meer dan ooit een booming business. In deze door het klimaat gedomineerde tijden hebben resellingplatformen zoals Vestiaire Collective en het Belgische

Labellov de wind in de zeilen. Ook steeds meer luxehuizen zoals Burberry, Gucci en Stella McCartney gaan partnerships aan met tweedehandssites.

JAPAN

Met de Olympische Spelen in Tokio deze zomer zullen de invloeden van Japan niet weg te denken zijn. Vanaf maart loopt in Londen al de mode-expo ‘Kimono: Kyoto to Catwalk’.

OUTER SPACE

Mode geïnspireerd op de ruimte. 2019 was er al vol van, met dank aan de vijftigjarige verjaardag van de maanlanding. Maar dit jaar neemt de trend intergalactische proporties aan, aangedreven door de commerciële ruimtevluchten van Virgin Galactic.

BROWN AGE

Alle tinten bruin veroveren de wereld, door de revival van de jaren zeventig. Niet alleen in de mode trouwens, maar ook in architectuur en voeding (paddenstoelen, brood en aardappelen beleven zo een moment).

NAKATIONS

Door de social media en de alomtegenwoordige smartphone zijn we met z’n allen preutser geworden, maar in 2020 mag het allemaal wat bloter. ‘Commando gaan’ op reis zit in de lift, met dank aan tv-programma’s als Adam Zkt. Eva. Zo kan je naakt naar musea, op restaurant, yogalessen volgen, in je nakie hiken …

SPARTAANS

Reizen doen we in minimalistische stijl, met zo weinig mogelijk bagage en vooral analoge apparaten. De gsm laten we thuis, want ook de digitale detox blijft een belangrijke trend. Logeren doen we back to basics in charmante microhotels, ver weg van de moderne wereld.