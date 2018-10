Van gekrompen kledingstuks tot wijnvlekken: dienstmeid van Buckingham Palace deelt haar ultieme wastips Nele Annemans

29 oktober 2018

Bron: Daily Mail 0 Vrije tijd Ze ontfermde zich al over talloze handtassen met vijfcijferige prijskaartjes, schoenenkasten die van de vloer tot aan het plafond reikten en eindeloze elegante couturejurken, en nu deelt Alicia Healey, die vier jaar dienstmeid was op Buckingham Palace, in haar nieuwe boek al haar ultieme tips om je kleding in koninklijke staat te houden. Wij selecteerden alvast haar beste tips.

SOS kledingcrisissen

Gekrompen kledingstuks

Geen paniek als je kostbare wollen trui per ongeluk in een te hete was of in de droogkast belandt. Hoe hij eruit komt, kan behoorlijk angstaanjagend zijn, maar er is een manier om je gekrompen trui weer te herstellen, tenminste als je hem meteen behandelt.

* Vul een plastic kom of de gootsteen met lauw water en voeg een dopje wasmiddel toe voor delicate was.

* Dompel je trui voorzichtig onder en laat 15 à 20 minuten weken.

* Spoel daarna je trui uit. Doe dat door voorzichtig het overtollige water eruit te knijpen zonder te wringen.

* Leg daarna een droge handdoek op een vlakke ondergrond en leg je trui erover. Rol nu de handdoek met je trui erin op en wacht totdat de handdoek het overtollige vocht heeft geabsorbeerd.

* Rol de handdoek opnieuw open en leg een tweede handdoek op je trui. Rek nu je trui voorzichtig uit naar zijn oorspronkelijke vorm. Natuurlijke vezels zoals wol zijn erg buigzaam als ze nat zijn, waardoor ze langzaam hun oorspronkelijk vorm kunnen terugkrijgen.

* Laat je trui aan de lucht drogen en rek hem regelmatig nog eens uit voordat hij volledig droog is.

Pluizende truien

Zowel natuurlijk als synthetisch breigoed is gevoelig voor pluizen. Toch komt het vervelende modekwaaltje vaker voor bij lossere en zachtere vezels zoals kasjmier en mohair of gemengde vezels.

Om het probleem tot een minimum te beperken, was je delicate gebreide stoffen het best binnenstebuiten, met de hand of op het wasprogramma voor delicaat textiel. Vermijd het gebruik van wasverzachters, die maken de vezels wel soepeler maar ook meer vatbaar voor loskomende bobbeltjes.

Let ook op welke soort jas je over je delicate stoffen als kasjmier draagt. Een ruwe jeansvest gaat bijvoorbeeld erg schuren tegen je zachte trui waardoor hij sneller gaat pluizen.

Gebruik ook een kledingborstel na elke draagbeurt om ongewenst stof en pluisjes weg te halen. Er zijn ook pluizenborstels en - tondeuses op de markt om de pluisjes van je kleding te verwijderen. Nog een verrassend trucje dat werkt? Je scheermesje. Klinkt een beetje gek, maar het zorgt er ook voor dat je de bolletjes van je kleding scheert. Wees wel voorzichtig en zorg ervoor dat je je kledingstuk op een vlakke ondergrond legt zodat je de goede vezels niet beschadigt.

Verkleurde jeans

Jeans zijn een van de meest gedragen kledingstukken en dus ook vaak de meest gewassen. Gevolg? De kleuren van je favoriete zwarte of blauwe jeans vervagen. Sommige fashionlovers houden van dat effect, maar bij een zwarte jeans oogt een intense kleur toch vaak wat mooier. Met deze tips behoud je de kleur van je favoriete jeans:

* Was je denimbroeken alleen als ze vuil zijn en gebruik een kledingverfrisser om vieze geurtjes weg te halen. Zo behoud je de kleur het langst.

* Warmte zorgt ervoor dat de kleuren sneller vervagen. Was je jeans daarom altijd op een lage temperatuur.

* Gebruik in plaats van wasverzachter witte azijn. Azijn werkt even goed om zeepresten te verwijderen, maar helpt ook om de kleur te behouden.

* Laat je broeken op een natuurlijke manier drogen, maar niet in direct zonlicht. Dat kan ervoor zorgen dat de kleur sneller verbleekt.

* Pas op als je probeert om vlekken te verwijderen. Als je een vlek wegwrijft, kan het immers zijn dat je ook de oorspronkelijke kleur wegveegt.

SOS vlekken

Zelfs als je de eetetiquette hebt van een hertogin, kunnen je kledingstukken op een bepaald moment het slachtoffer worden van een scheutje saus of een druppel rode wijn. Gelukkig kan je de meeste vlekken wel opnieuw verwijderen en deze korte gids helpt je daarbij.

Vlekken die veroorzaakt zijn door producten met pigment en voeding zoals wijn, koffie, thee, fruitsap, parfum, gras en inkt

Behandeling: dep de vlek meteen droog met wat keukenpapier. Hou daarna je kledingstuk enkele minuten onder koud water en wrijf af en toe eens op de vlek. Dep de vlek opnieuw droog. Is de vlek nog niet verdwenen, breng dan wat wasmiddel aan op de vlek en laat een aantal minuten inwerken. Doe je bevlekt kledingstuk daarna in de was en gebruik het liefst ook het voorwasprogramma.

Vlekken die veroorzaakt zijn door eiwitten zoals zweet en bloed

Behandeling: doe het textiel, zeker als er een bloedvlek op zit, meteen in koud water. Laat het weken en voeg eventueel wat azijn of zout toe. Was het daarna op een lage temperatuur. Gebruik nooit heet water om de vlek te verwijderen. Dat kan ervoor zorgen dat de vlek in de vezels van het textiel trekt.

Vetvlekken zoals boter, olie, mayonaise en zonnebrandolie

Behandeling: haal het overtollige vet weg en vocht weg met wat keukenpapier. Bestrooi de vlek daarna met bak- of babypoeder om de olie te absorberen. Schud het poeder eraf en breng er een vloeibaar wasmiddel op aan. Laat een paar minuten inwerken en voeg je kledingstuk toe aan je wasmachine.