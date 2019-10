Van Europese parels tot verbluffende verre oorden: deze bestemmingen zijn een must in 2020 volgens Lonely Planet KVE

22 oktober 2019

11u58 0 Vrije tijd Het is weer zover! Lonely Planet heeft haar selectie van toeristische hotspots voor het komende jaar bekendgemaakt. Voor wie nog twijfelt waar naartoe in 2020, kan zich alvast laten inspireren door de lijstjes van de beroemde reisgids.

BESTE LANDEN OM TE BEZOEKEN IN 2020:

1. Bhutan

Bhutan in de Himalaya schopt het tot nummer 1 om het koninkrijk het enige CO2-neutrale land ter wereld is. Van massatoerisme is geen sprake, de prachtige natuur en cultuur van Bhutan kan je nog in alle rust bezoeken.

Het volledige overzicht:

1. Bhutan

2. Engeland

3. Noord-Macedonië

4. Aruba

5. eSwatini (vroeger Swaziland)

6. Costa Rica

7. Nederland

8. Liberia

9. Marokko

10. Uruguay

BESTE STEDEN OM TE BEZOEKEN IN 2020:

1. Salzburg

De Salzburger Festspiele vieren hun honderdste verjaardag. De editie in 2020 belooft dan ook super te worden. De Oostenrijkse stad haalt alles uit de kast voor dit jubileum, met speciale tentoonstellingen en evenementen kriskras door het historische centrum.

Het volledige overzicht:

1. Salzburg (Oostenrijk)

2. Washington D.C. (VS)

3. Caïro (Egypte)

4. Galway (Ierland)

5. Bonn (Duitsland)

6. La Paz (Bolivia)

7. Kochi (India)

8. Vancouver (Canada)

9. Dubai (Verenigde Arabische Emiraten)

10. Denver (VS)

BESTE REGIO’s OM TE BEZOEKEN IN 2020:

1. Centraal-Aziatische Zijderoute

Reizen langs de Zijderoute was nog nooit zo haalbaar als nu. Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan kan je tegenwoordig met een e-visum of zelfs zonder visum bezoeken. De eeuwenoude steden en sublieme landschappen zullen velen kunnen bekoren.

Het volledige overzicht:

1. Centraal-Aziatische Zijderoute

2. Le Marche, Italië

3. Tōhoku, Japan

4. Maine, VS

5. Lord Howe Island, Australië

6. Provincie Guizhou, China

7. Provincie Cádiz, Spanje

8. Noordoost-Argentinië

9. De Kvarnergolf, Kroatië

10. Braziliaanse Amazone