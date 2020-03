Van een opvouwbaar bad tot golfen op toilet: deze online gadgets zorgen voor klein geluk in coronatijden Nele Annemans

19 maart 2020

15u24 3 Vrije tijd Nu we in ons kot moeten blijven, bestellen we met z’n allen veel meer bij webwinkels. Zo zag Bol.com de verkoop van laptops met 300% en sportartikelen zelfs met 500% stijgen tegenover enkele dagen geleden. Waartoe we ons nog laten verleiden? Leuke gadgets die ons dat klein gelukske bezorgen. Wij pikten alvast de leukste uit die je instant happy maken.

Dieetvarken

Nu we en masse moeten binnenblijven, staat sporten vaak op een laag pitje én eten we misschien net dat tikkeltje meer uit verveling. Bang voor die extra coronakilo’s? Dit varkentje knort meteen zodra je de deur van de koelkast opent. Ideaal voor de vreetzwijntjes onder ons.

Dieetvarken voor in de koelkast, 9,95 euro.

Toiletgolf

Met tijd te over en massa’s toiletrollen in huis vertoef je tegenwoordig misschien ietsje langer in het kleinste kamertje. Dan koppel je het nuttige beter aan het aangename. Ga jij voor een hole-in-one?

Golfspel voor op het toilet, 12,10 euro.

Sudoku-toiletpapier

Geen fan van golf? Wat dacht je van een potje sudoku?

Sudoku-toiletpapier, 7,95 euro.

Giga schaaptoilethouder

Én uiteraard een gigantische toilethouder om die royale hoeveelheid toiletpapier op kwijt te kunnen.

Toilethouder in schapenvorm, 37,42 euro.

Kattenselfiestick

Ganse dagen thuis, dat betekent ook plots immens veel tijd om samen met je trouwste viervoeter te spenderen. Hoog tijd dus ook voor wat selfies! Is jouw kat een beetje cameraschuw? Met dit handige belletje dat je kan bevestigen op je smartphone kijkt ze gegarandeerd in het vogeltje.

Kattenselfie voor je smartphone, 11,95 euro.

Peniskussen

Voor de vele singles die alleen wonen en een harige vriend hebben rondlopen valt het sociale isolement extra zwaar. Dit ludieke kussen kan het leed alvast wat verzachten en je af en toe van een stevige knuffel voorzien.

Peniskussen, 49,95 euro.

Opvouwbaar bad

Extra me-time, dan denken wij spontaan aan urenlang vertoeven in een warm bad. Maar wat als je er geen in huis hebt? Niet getreurd, dit opvouwbare bad past zelfs in het kleinste appartementje.

Opvouwbaar zitbad, 129 euro.

Gin-tonicbruisballen

Helaas pindakaas, de ballen veranderen niet in gin-tonic zodra ze beginnen te bruisen in bad, maar ... ze ruiken er wel naar. Ideaal om je tijd in je opvouwbare bad nog wat aangenamer te maken!

Gin-tonicbruisballen, 8,95 euro.

Drijvend wijnglas

En nog eentje om het af te leren: een drijvend wijnglas zodat je tóch van dat heerlijke drankje kan genieten.

Drijvend wijnglas, 16,95 euro.

Koelkastkluis

Bang dat je huisgenoten met je voorraad gaan lopen? Die tijd is voorgoed gedaan; met deze kluis hou je jouw snacks immers makkelijk achter slot en grendel!

Koelkastkluis, 18,95 euro.