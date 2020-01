Van droogboeketjes tot opvallende vazen: dit zijn de bloementrends voor 2020 Margo Verhasselt

08u24 0 Vrije tijd Kijk jij, net als ondergetekende, volop uit naar de lente en beter weer? Dan weet je vast en zeker hoe goed het voelt om af en toe het zonnig seizoen in huis te halen met een bloemetje. Wat inspiratie nodig? Online bloemenservice bloomon geeft een kijk op de bloementrends van 2020.

Trend 1: droogbloemen

Droogbloemen maken dit jaar een heuse comeback, dat weet ook bloomon style director Anton van Duijn: “Gedroogde grassen, granen en bloemen hebben die klassieke en romantische uitstraling waar je eindeloos mooie designs mee kan maken. Denk aan weelderig samengebonden stelen als veldboeket of een herbarium met platgeperste bloemen. Populaire stelen om te gebruiken zijn bijvoorbeeld rozen, gipskruid of cortaderia, een sierlijke pluim.” Daarnaast gaat een droogboeketje ook heel erg lang mee: niet alleen trendy, maar ook nog eens duurzaam!

Trend 2: de kunst van het weglaten

“Bij deze manier van bloemschikken wordt er meer ruimte gecreëerd tussen de stelen, in plaats van de ruimte te vullen met bladgroen. Deze manier van stylen is geïnspireerd op de eeuwenoude minimalistische bloemschikstijl Ikebana, een schikstijl uit Japan waarbij ruimte en asymmetrie centraal staan. Less is more, het gaat allemaal om de juiste balans en proporties. Zo ontstaat er een bloemendesign met een authentieke en unieke uitstraling. Een levend designer piece,” vertelt Anton. Toepassen in je eigen interieur? Verdeel enkele statement stelen over kleine vaasjes, zodat er een nonchalante compositie ontstaat. Of schik meerdere stelen samen tot één bos, en vul de lege ruimtes niet op met bladgroen.

Trend 3: horizontale bloemkunst

Dit jaar zien we naast de klassieke bolvorm van een bos bloemen meer verrassende vormen. De horizontale bloemkunst bijvoorbeeld, waarbij stelen niet de hoogte ingaan, maar wél in de breedte worden gestyled.

Trend 4: statement stelen

Groot, groter, grootst! Iedereen is gek op grote bloemen en dat is meteen ook de reden volgens Anton waarom seizoensbloemen steeds groter worden gekweekt: “Een bos met kleinere pioenrozen maakt plaats voor enkele grote pioenrozen op lange stelen. Met de juiste vaas zijn enkele grote bloemen een echt statement in je interieur.”

Trend 5: uitgesproken vazen

“De vaas is de kroon op het werk, de kers op de taart, dé belangrijke finishing touch van je bos of boeket. De vorm van de vaas en de diameter van de hals complementeren je bos en geven vorm aan het uiteindelijke resultaat.” Waar de vaas voorheen enkel diende als waterreservoir, maakt hij nu deel uit van hoe het boeket eruitziet. Ze worden een statement in ons interieur en mogen het liefst een kunstzinnige en exclusieve uitstraling hebben.