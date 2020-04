Van coronakapsel tot whatsaperitieven: coronacrisis verandert ons taalgebruik (+ kies jouw favoriete nieuwe woord) Valérie Wauters

20 april 2020

14u57 1 Vrije tijd De coronacrisis maakt ons creatief. Sinds het begin van de pandemie onstonden tientalle nieuwe woorden die te maken hebben met het virus dat al wekenlang ons leven beheerst.

Wij goten de belangrijkste woorden in een wordcloud én voegden een verklarende woordenlijst toe. Nu rest ons alleen nog de vraag: welk woord verdient er volgens jou een plekje in de Van Dale? Onderaan dit artikel kan je stemmen op jouw favoriete woord!

afstandsalarm: apparaatje dat voortdurend de afstand tot andere personen meet en een signaal geeft wanneer die afstand te klein is.

anderhalvemetereconomie: economie die zo is ingericht dat beroepsbeoefenaars bij alles wat samenhangt met de uitoefening van hun bedrijf of beroep zoveel mogelijk ten minste anderhalve meter afstand tot anderen kunnen bewaren.

anderhalvemeterpolitie: benaming voor de politie als handhaver van de aan burgers gestelde regel om ten minste anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren.

anderhalvemetersamenleving: samenleving die zo is ingericht dat burgers in de publieke ruimte, in het openbaar vervoer, in winkels e.d. zoveel mogelijk ten minste anderhalve meter afstand tot anderen kunnen bewaren.

balconversatie: gesprek (met buren of passanten) dat je voert vanaf je balkon.

balkonbezoek: bezoek aan iemand die bij een virusepidemie tot de kwetsbare groepen behoort en/of die in (zelf)isolatie zit, waarbij je niet het huis betreedt, maar op of voor het balkon blijft staan of zitten.

balkonsolidariteit: solidariteit of saamhorigheid van flatbewoners onderling, bv. door vanaf het balkon samen te zingen.

balkonzanger: min of meer geschoolde zanger die tijdens een lockdownperiode vanaf zijn balkon aria’s e.d. zingt om zijn buurtbewoners te bemoedigen, vooral in Zuid-Europese steden.

berenjacht: sociaal gezelschapsspel tijdens een gedeeltelijke lockdown waarbij mensen teddyberen op plekken zetten (bv. voor het raam) die vanaf de openbare weg te zien zijn, die vervolgens door kinderen moeten worden gespot.

betaalhygiëne: regels betreffende het betaalverkeer in het be­lang van de volksge­zond­heid in tijden van corona.

buitenschaamte: de schaamte die iemand ervaart wanneer hij of zij tijdens een (gehele of gedeeltelijke) lockdown buiten is, bv. om de noodzakelijke boodschappen te doen.

coronababy: baby die vanaf half december 2020 of begin 2021 geboren is, waarvan de conceptie plaatsvond tijdens de periode dat veel mensen als gevolg van de coronamaatregelen in thuisisolatie zijn gegaan.

coronabuddy: virusbuddy tijdens een corona-epidemie om samen de eenzaamheid mee te bestrijden.

coronacoalitie: coalitie gesloten ter bestrijding van de (economische) gevolgen van de coronacrisis.

coronaconfessie: onthulling, veelal enigszins gênant van aard, aangaande iemands gedrag terwijl hij of zij thuiswerkt als gevolg van een corona-epidemie.

coronakapsel: het rommelige kapsel van iemand die als gevolg van de coronacrisis een tijdlang niet naar de kapper heeft kunnen gaan en daarom zelf aan de slag ging met een schaar, tondeuse of kleurspoeling.

coronakilo’s: extra gewicht dat iemand aankomt wanneer hij of zij ten gevolge van corona langdurig binnen zit en relatief inactief is.

coronazi: iemand die een andere die zich niet aan de corona- en/of lockdownmaatregelen houdt op vrij agressieve wijze aanspreekt.

coviddik kijken: vrij naar ‘koffiedik kijken’. Er wordt een voorspelling gedaan, maar het is onzeker of deze uitkomt.

covidioot: iemand die uit pure domheid niet doet aan sociale onthouding en tevens de regels overtreedt die bedoeld zijn om de verspreiding van corona tegen te houden of te vertragen.

ellebooggroet: groet waarbij je elkaar met de el­le­bo­gen aanraakt, als alternatief voor han­den schud­den of kus­sen, om be­smet­ting te voor­ko­men.

elleboogniezen: niezen in de elleboog (in plaats van met de hand voor de neus) om eventuele verspreiding van ziektekiemen via de lucht te voorkomen of te beperken én om te voorkomen dat het virus via de handen wordt verspreid.

e-peritieven: het aperitief nuttigen met anderen met wie je virtueel in contact staat via apps als Skype, WhatsApp of Zoom.

hamsterschaamte: het gevoel dat iemand die in een crisissituatie relatief veel boodschappen doet zich daarvoor schaamt omdat hij denkt dat anderen vermoeden dat hij hamstert.

hoestschaamte: het gevoel dat iemand die hoest zich schaamt voor zijn aanwezigheid in het gezelschap van anderen, die weleens zouden kunnen denken dat hij een ziekte heeft waardoor hij anderen zou kunnen besmetten.

kotcouture: de vaak makkelijk zittende kledij die iemand draagt tijdens het thuisblijven.

lockdownfeestje: party georganiseerd en bezocht door mensen die een lockdown ten gevolge van een grootschalige uitbraak van een virusinfectie niet ernstig nemen.

lockdownvakantie: vakantie die er eigenlijk geen is omdat we niet uit ons kot mogen.

mondmaskeroorlog: de stormloop op mondmaskers.

quarantainecalorieën: de extra calorieën die men consumeert ten gevolge van het langdurig binnenzitten en de bijhorende verveling.

quarantini: alcoholhoudende versnapering, veelal een cocktail, die je thuis in quarantaine drinkt.

raamknuffelen: tijdens een raamvisite doen alsof je elkaar omarmt of knuffelt met glas ertussen.

skyperitieven: het aperitief nuttigen met anderen met wie je in contact staat via de app Skype.

stockdown: toestand van langdurig dalende aandelenkoersen tijdens of als gevolg van een lockdown.

toogviroloog: leek die als ongeschoolde op het gebied van de virologie nepinformatie verspreidt over een virus, de overdracht daarvan en/of de behandeling ervan. Pseudo-Marc Van Ranst.

wandelschaamte: schaamte die iemand voelt wanneer hij of zij tijdens een intelligente lockdown toch een wandelingetje gaat maken, vooral als blijkt dat meer mensen dat doen en het daardoor druk is op de wandelpaden.

whatsaperitieven: het aperitief nuttigen met anderen met wie je in contact staat in een Whatsappgroep.

Wuhan-shake: begroeting waarbij twee mensen elkaar eerst met de binnenkant van hun (geschoeide) voet aantikken, waarna ze datzelfde gebaar met de linkervoeten maken.

Wij selecteerden 10 van onze favoriete cornawoorden. Aan jou om een keuze te maken!

whatsaperitieven balkonbezoek 2%

coronababy 6%

coronakapsel 25%

covidioot 21%

elleboogniezen 3%

hamsterschaamte 5%

quarantainecalorieën 5%

raamknuffelen 6%

toogviroloog 12%

whatsaperitieven 15%

* verklarende woordenlijst via taalbank.