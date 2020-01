Van cocktails nippen in Las Vegas tot köttbullars in Zweden: 5 duurzame hotels om je vakantie in door te brengen Leen Van de Sande

31 januari 2020

07u56

Bron: Vogue, Momondo, Hetkanwel, Jetwing, FD 0 Vrije tijd De wereld rondreizen, wie wil dat nu niet? Maar meer en meer mensen denken twee keer na vooraleer ze op een vliegtuig stappen. En toch kunnen we soms niet anders. Want met de fiets naar pakweg Zweden of New York is misschien wat overmoedig. Verblijven in duurzame hotels is daarbij wel een goede uitkomst.

Nog niet gekozen naar waar je dit jaar op vakantie wil gaan? Misschien geven deze hotels, die je op een duurzame manier laten genieten van je vakantie, je wel inspiratie.

1. Arctic Bath - Harads, Zweden

Oh Zweden. Dat zijn köttbullars en verse haring, maar vooral: een ongelooflijk prachtige natuur. Dat dachten ook Bertil Harström en Johan Kauppi, de architecten van het Arctic Bath hotel. Het hotel, dat nota bene drijft op de grote rivier Lule älv, biedt verschillende hutjes aan die het ene seizoen rustig dobberen op het water en je ‘s winters, ingevroren, laten slapen “op het ijs”.

Met zicht op het Noorderlicht vertoef je in cabines gemaakt uit lokale en duurzame materialen. Dineren doe je met lokale ingrediënten als honing, bessen, verse kruiden en rendieren. Het vlees en vis dat Arctic Bath voorschotelt, komt uit het wild en bevat helemaal geen pesticiden of antibiotica.

Meer informatie: https://arcticbath.se/

2. QO - Amsterdam, Nederland

Maar ook dichterbij huis kan je duurzaam logeren. Het Amsterdams hotel QO is één van de meest duurzame hotels van Europa. Het hotel werd energieneutraal gebouwd met materialen uit de buurt en wordt door de vele ramen voor maar liefst 80% verlicht met daglicht, om zo weinig mogelijk het licht te moeten aansteken.

Ook binnenin het hotel scoort QO hoog op de schaal van duurzaamheid. Bovenop de 21 verdiepen staat een kas waarin groente, fruit en kruiden worden gekweekt voor in het restaurant. De gekweekte vissen scheiden voedingsstoffen uit, zoals CO2, die de planten op hun beurt omzetten naar zuurstof. Leuk weetje: het tapijt van het hotel werd gemaakt uit 100% gerecycleerde visnetten en 22% van het gebouw komt van hergebruikte materialen.

Meer informatie: https://www.qo-amsterdam.com/nl/

3. Jetwing - Sigiriya, Sri lanka

Aan de voet van de rijstvelden en moeraslanden van Sigiriya, Sri Lanka, slaap je in een klein paradijs dat werd opgebouwd door broer en zus Hiran en Shiromal Cooray. Met respect voor de natuur en duurzaamheid hoog in het vaandel gedragen, verwelkomen ze hun gasten in huisjes van gerecycleerd materiaal, geweven rieten muren en daken van cogon-gras, een tropische grassoort.

Het afvalwater van het resort wordt gebruikt voor irrigatie-doeleinden en alles wat op de composthoop belandt, wordt gebruikt als voedselrijke bodemverbeteraar voor de tuinen en biologische boerderij. Zo proberen ze in harmonie samen te leven met de natuur. Wij boeken alvast graag een retourtje.

Meer informatie: https://www.jetwinghotels.com/jetwingviluyana

4. Mandarin Oriental - Las vegas, VS

Las Vegas, het is de in extravagantie gedrenkte stad die nooit gaat slapen. Maar eveneens de stad die toont dat ook luxe (soms) milieuvriendelijk kan zijn. In de schaduw van de metropool kan je het duurzame luxehotel Mandarin Oriental terugvinden.

Maar liefst 85% van het hotel is gebouwd uit hergebruikt en gerecycleerd materiaal. De geserveerde vis in het sushi-restaurant komt uit duurzame bronnen en het chique hotel blijft spik en span met milieuvriendelijke schoonmaakproducten. Lijkt het te mooi om waar te zijn? Mandarin Oriental werd met een LEED-certificaat (Leadership in Energy and Environmental Design), de verificatie van ecologische gebouwen, beloond voor hun duurzame aanpak.

Meer informatie: https://www.mandarinoriental.com/

5. 1 Hotels - New York, VS

Nog zo’n stad die nooit slapen gaat: New York. Jij zal er alleszins op een duurzame manier naar dromenland kunnen gaan in één van de 1 Hotels nabij Brooklyn Bridge of Central Park. Zij doen er echt alles aan om hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

En dat begint met kleine veranderingen in de hotelkamer. Zo krijg je als gast geen plastic keycard meer, maar een houten exemplaar en zijn er planten in overvloed. Water komt uit een eigen tap, want plastic flesjes zijn echt een no-go. Vitamine D zal je zeker niet tekort komen, door de hoge ramen om zoveel mogelijk natuurlijk licht binnen te laten. Daarnaast haalt 1 Hotels eten uit lokale boerderijen en word je het liefst gebracht naar de luchthaven? Dan staat er een Tesla voor de deur.

Meer informatie: https://www.1hotels.com/