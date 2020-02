Valentijnst(r)ip? Dit zijn de beste steden om de liefde te vieren

13 februari 2020

Valentijn valt dit jaar op een vrijdag. Dé uitgelezen kans om er een heus verlengd weekend van te maken. En niets romantischer dan de liefde te vieren op een idyllische retraite, toch?

Weekendtrips doen het dit jaar goed als Valentijnsattentie. De kalender maakt het tortelduifjes dan ook extra makkelijk: vrijdag is de perfecte dag voor een weekendje weg met z’n twee. Dat blijkt uit cijfers van reisorganisatie TUI: komende Valentijnsdag vertrekken maar liefst 123% meer reizigers dan vorig jaar.

Nog geen plannen voor dit weekend? Dit zijn de meest romantische citytrip-bestemmingen:

1. Parijs

Dé liefdesstad bij uitstek. Een verrassing? Nee, maar de lichtstad ademt nu eenmaal romantiek. Beklim voor een keer niet de Eiffeltoren en ook het Louvre Museum mag je overslaan. Een romantische wandeling langs de verlichte Seine of een boottocht mét diner op de beroemde rivier brengen je wel helemaal in Valentijnsstemming. Vrijdagavond is filmavond? Le Reflet Medicis is een old-school cinemazaal. Denk aan rode, stoffen zetels, oude art-deco lampen en plafonds met sierlijke lijstwerken. Ideaal voor een gezellig filmavondje met je amour pour toujours.

2. Barcelona

De perfecte plek om gezellig te wandelen, lekker te eten - want de liefde van de man én vrouw gaat door de maag - en te genieten van de mooie uitzichten en je geliefde. De havenstad lijkt wel gemaakt voor tortelduifjes. De middeleeuwse straatjes van de wijk El Born, de gezellige kloostertuin van Església de la Concepció en de Jardins Rubió i Lluch geven je een instant vakantiegevoel. Verder kunnen een boottochtje in het Parc de la Ciutadella of een opera in Teatre Liceu aan La Rambla ook tellen als romantische uitjes.

3. Londen

Op romantische trip naar het bruisende Londen is nooit een straf. Integendeel, de metropool heeft zoveel te bieden, dat het haast onmogelijk is om niet een beetje verliefd te worden op deze stad. Trek gerust eens richting Leake Street Graffiti Tunnel waar je je liefde kan verklaren met een boodschap op de ellenlange graffitimuur. Of liever een knus boottochtje tussen Little Venice en Camden Lock? Valentijnsdag afsluiten onder de sterrenhemel kan je dan weer in het Koninklijk Greenwich Observatorium.

4. Praag

Praag wint aan populariteit, en daar heeft het pittoreske karakter ongetwijfeld iets mee te maken. Deze mysterieuze stad wordt ook weleens het Parijs van het oosten genoemd. Volgens de legende bezegel je de eeuwige liefde met een kus aan de voet van dichter Karel Hynek Macha’s standbeeld. Genieten van de zonsondergang kan je het best op de Karelsbrug, waar je nadien ook nog eens een prachtig zicht hebt over de rivier die de lichtjes van de stad weerspiegelt. Zei iemand romantiek?

(Lees verder onder de foto)

5. Rome

Op zoek naar warmere oorden? Dan is Rome een altijd goed idee. Neem je liefste mee richting Parco Savello, de sinaasappelboomgaard gelegen op de top van de Aventijn. Die biedt een prachtig uitzicht over de Eeuwige stad. De perfecte plek voor een glaasje wijn bij zonsondergang. Voor traditionele gerechten en een diner bij kaarslicht ben je in de kleurrijke en authentieke wijk Trastevere aan het juiste adres. De verschillende geuren en kleuren van de smalle steegjes bieden de perfecte ontsnapping aan de chaos en het juiste decor voor een gestolen kus. Valentijnsdag vindt haar oorsprong trouwens in de Italiaanse stad, helemaal voorbestemd dus.

6. Firenze

Om in de Italiaanse sferen te blijven: ook in Firenze is het romantisch vertoeven, met dank aan de vele restaurantjes en musea die de Italiaanse stad rijk is. Aan de voet van de Piazzale Michelangelo, het grote plein op een heuvel, ligt Giardino Delle Rose. In deze rustige rozentuin is het heerlijk struinen en glip je even weg van de drukbezochte stad. En geen Italië zonder lekker eten. Dat kan bijvoorbeeld in Ristorante MammaRosa met een big pizza pie. That’s amore.

7. Reykjavik

Wil je eens iets anders dan de klassieke metropolen? Trek dan eens naar IJsland. Hoewel Valentijnsdag niet echt wordt gevierd onder de IJslandse bevolking, heeft de hoofdstad toch veel te bieden. Het zal ijskoud en donker zijn, maar net dat maakt Reykjavik zo charmant. Het is het perfecte moment om het noorderlicht te spotten vanop de Grótta toren, die uitkijkt over de oceaan. Nadien kan je dicht tegen elkaar aan kruipen in een van de vele warmwaterbronnen die de stad te bieden heeft.

8. Wenen

Wenen, dat is apfelstrudel en wereldberoemde deuntjes van Mozart en Beethoven. Maar ook koffie nippen in een van de vele koffietentjes en verdwalen in de sprookjesachtige steegjes van de stad aan de Donau. Wenen is rijk aan keizerlijke architectuur zoals het prachtige Justitiepaleis. Of doe iets atypisch en maak een wandeling in het reusachtige Irrgarten, een doolhof in de tuin van een van de mooiste paleizen van Wenen, Schloss Schönbrunn. Of toch maar liever verdwalen in elkaars ogen?