Vakantie in eigen land: waar liggen die verborgen schatten?

07 juli 2020

11u00

Bron: HLN Shop 1 HLN Shop Werd jij tijdens de lockdown ook verrast door de schoonheid van je eigen streek omdat je verplicht werd om je wandelschoenen aan te trekken en dicht bij huis op zwier te gaan? Don’t stop now! Ons Belgenlandje bulkt van de verborgen parels, die meer dan de moeite waard zijn om te ontdekken. De volgende apps, websites en boeken wijzen je vrolijk de weg.

Volg je knooppuntenapp

Iedereen kent ongetwijfeld de witte bordjes met bruine cijfers en pijlen die staan te blinken langs Vlaamse wegen en velden. Maar heb je ze al ooit gevolgd? Doen, want samen vormen zij een schitterend wandelnetwerk van maar liefst 12.000 kilometer. De mooiste knooppuntenroutes zijn overzichtelijk gebundeld op de website van Wandelknooppunt. Zodra je aangeeft welke regio je wil ontdekken en hoe ver je wil stappen krijg je de trajecten voor het uitkiezen. Of je stippelt je eigen wandeling uit via de interactieve kaart. Vergeet niet om voor vertrek de bijhorende app te downloaden. Die voorkomt niet alleen dat je verkeerd loopt, hij biedt je ook informatie over bezienswaardigheden onderweg.

Reis de Dingenzoekers achterna

Vinden je kinderen wandelen een tikkeltje saai? Laat ze een traject uitkiezen dat goedgekeurd is door de Dingenzoekers! De Dingenzoekers zijn mama’s Greetje en Kristien, fotograaf en journalist, én hun junior reporters Mirtha, Lucy en Felix. Samen gaan ze op zoek naar de leukste dingen om te doen in België en omstreken. De ene keer resulteert dat in uit eten gaan, winkelen of musea bezoeken in steden als Gent of Brussel, de andere keer in kajakken, kampvuurtjes stoken of hopscheuten plukken op den buiten.

Ga citytrippen met De Groene Reisgids

Vertrouw jij tijdens je uitstappen het liefst van al op een papieren gids? Michelin heeft in zijn assortiment Groene Reisgidsen verschillende Belgische bestemmingen zitten, zoals Antwerpen, Brussel, Brugge, Gent en de Ardennen. De boekjes zijn samengesteld door lokale experts en op een superhandige manier opgebouwd, zodat je meteen de adresjes, tips, achtergrondinformatie of praktische inlichtingen vindt die je zoekt. Elk item is bovendien voorzien van één, twee of drie Michelinsterren, zodat je direct ziet welke hoogtepunten je niet mag missen. Bekijk hier de Groene Reisgids Weekend: België Box.

Logeer in (O Dierbaar) België

Een eendaagse excursie in eigen land leuk, een meerdaagse nog veel leuker! Zeker als je overnachting onvergetelijk is. Als je er eentje boekt via O! Dierbaar België hoef je daar alvast niet aan te twijfelen. Sofie en Heikki verzamelen hier de leukste logeeradresjes per streek, maar ook per thema. Into the wild? Just the two of us? Of liever een hotel voor design lovers? Met enkele clicks reserveer je de boomtent, verborgen chalet of het kasteel van je dromen.

Trek erop uit met vlieg

Nog meer inspiratie voor trips met kids vind je op UiTmetVlieg. Handig is de zoekfunctie per leeftijd, zodat je meteen de uitstappen te zien krijgt die het meest geschikt zijn voor jouw kroost. Daarnaast heb je de mogelijkheid om te filteren op datum om zicht te krijgen op tijdelijke activiteiten zoals zoektochten of voorstellingen. Blijven jullie een dagje binnen? Ook dat mondt gegarandeerd uit in een feest dankzij de thuisblijftips van Vlieg.

