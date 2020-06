Vakantie in eigen land: deze initiatieven organiseren heerlijke staycations Margo Verhasselt

05 juni 2020

09u10 0 Vrije tijd Van clandestiene roadtrips naar de kust tot stiekeme wandelingen in de Vlaamse Ardennen. Ze behoren officieel tot de verleden tijd. Toeristische uitstapjes mogen weer. Maar, wat zijn de leukste opties voor een vakantie à la Belge?

Op anderhalvemeter kamperen

Met de mobilehomes van Camptoo ben je eindelijk weg van huis, maar wel op een manier die ‘social bubble’-proof is. Door de geborgenheid van je kamper kan je met een gerust hart de Belgische natuur gaan ontdekken. Het is ook dé uitgelezen kans om eens af te wijken van de platgereden paden.

Rustig aan met Slow Cabins

Vanaf 8 juni zal de Belgische start-up Slow Cabins nieuwe zelfvoorzienende cabins in eigen natuur in de Benelux openen. De Vlaamse start-up helpt sinds 2017 gestresseerde stedelingen te onthaasten en de verbinding tussen mens en natuur te versterken via een geheim ‘verrassingsconcept’. Met de uitbreiding van het concept naar nieuwe regio’s versterkt het bedrijf haar Europese voortrekkersrol in slow travel en off-grid verblijven in eigen land. Daarmee kies je voor een levensstijl waarbij je zelfvoorzienend bent op het gebied van water, sanitair en elektriciteit en dus niet aangesloten op het netwerk. De slow destinations zijn makkelijk te bereiken voor stedelingen uit België, Nederland en Luxemburg.

Road trip: bestemming onbekend

Geen betere manier om je eigen land te ontdekken dan met een roadtrip van srprs.me. Even ertussenuit, naar een onbekende bestemming. Op een veilige manier natuurlijk, want ook binnen de richtlijnen en maatregelen valt genoeg te ontdekken. Voor dit aanbod werkt srprs.me samen met kleinschalige accommodaties die bovendien allemaal moeten beantwoorden aan vooraf bepaalde coronaproof maatregelen. Geen stress, geniet dus van wat je onderweg tegenkomt en voor je het weet ben je aangekomen op de ultieme verrassing: je bestemming.

Glamping op wereldniveau

Op een mooie plaats midden in de natuur, in het idyllische en avontuurlijk Durbuy, brengt Connections de wereld naar jou toe. Op deze wereldse glampingspot brengt het reisagentschap jou die ervaringen die je van hen gewend bent: denk aan unieke ervaringen in alle uithoeken van de wereld, reizen in vrijheid, comfort, nieuwe culturen, lekker eten, etc. Bovendien logeer je in de volle natuur op een privéterrein van 15.000 m² in comfortabele en duurzame Sibley 500 Ultimate-tenten.