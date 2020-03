Vakantie in eigen land: de mooiste staycations dicht bij de deur lvds

20 maart 2020

09u56 1 Vrije tijd Viroloog Marc Van Ranst vindt het geen goed idee om in de zomervakantie al naar het buitenland te trekken. Daarom geven wij jou tips voor een leuke staycation op de mooiste plekken in eigen land. Want je hoeft niet ver te gaan om er even helemaal tussenuit te zijn. Ook dichterbij dan je denkt kan je genieten van prachtige natuur, een citytrip of uitwaaien aan zee.

1) Rust middenin het bruisende Brussel

Je houdt zowel van rust als van het bruisende stadsleven? Dan kan je terecht bij Jardin Secret, een oase van rust in hartje Brussel. Verborgen plekjes zijn vaak de mooiste, en dat geldt ook voor dit ‘incognito’-hotel. Achter een kleine plantenwinkel liggen 33 gezellige kamers verscholen. De ruime binnentuin vol groen is het kloppend hart van het hotel. Tot vijf personen per kamer kan je er genieten van de urban jungle. On y va?

Meer informatie vind je op de website van Jardin Secret. Voor een kamer betaal je minstens € 79 voor een persoon per nacht.

2) Logeren in een luchtbel

Niets mooiers dan in slaap vallen onder te sterrenhemel. Deze ‘boombubbel’ - bubbel in een boom - is een unieke overnachting in de Ardennen, op 6 km van Durbuy. Perfect om even in vakantiemodus te gaan en het ultieme buitengevoel te ervaren, mét het nodige comfort. Als je goed kijkt kan je zelfs wild spotten. Wie weet word je ’s ochtend wel wakker met het geluid van herten, everzwijnen of roofvogels.

Meer informatie vind je op de website van Natuurhuisje. Voor een kamer betaal je minstens € 172 per nacht.

3) Onthaasten in een boomhut

Mag het iets meer zijn dan een luchtbel? Dan kan je de natuur gaan opzoeken in het Warredal, een natuurdomein vlakbij Maaseik. Daar staan tal van gezellige, houten cabines, inclusief houtkachel, hottub en barbecue. De huisjes combineren luxe met back to basics en laten je onderdompelen in de prachtige Limburgse natuur. Voor de avonturiers onder ons: vlakbij vind je het Adventure Park met activiteiten voor jong en oud, waaronder een uitgebreid klimbos en een teambuildingspark.

Meer informatie vind je op de website van Warredal. Voor een kamer betaal je minstens € 229,50 per twee nachten.

4) Overnachten op het water

Voor velen zijn vakantie en water onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vlakbij Nieuwpoort kan je gezellig even op het water wonen. Aan de oever van de Brugsevaart ligt een moderne ‘glamping loft’ mét dakterras. Hier kan je vanuit je zetel de zon zien zakken in het water en wakker worden met de frisse zeelucht. Kajaks geven je de mogelijkheid om er eens op een alternatieve manier op uit te trekken.

Meer informatie vind je op de website van Homeboat. Voor een kamer betaal je minstens € 150 per nacht voor twee personen.

5) Leven als God in België

Je hoeft niet meteen richting het warme zuiden te rijden om te leven als God in Frankrijk. Iets dichter bij de deur, nabij La Roche, ligt B&B Chateau Beausaint. Het kasteel werd in een modern jasje gestoken maar ademt met enkele oude elementen nog steeds authenticiteit en gezelligheid uit. Naast wandelen door het 3 hectare grote domein kan je vertoeven in de sauna of hottub. En ’s avonds aperitieven met een glaasje wijn en nadien heerlijk ontbijten met verse producten en brood. Meer moet dat niet zijn, toch?

Meer informatie vind je op de website van Chateau Beausaint. Voor een kamer betaal je minstens € 155 voor een persoon per nacht.

