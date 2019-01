Vaarwel rommel, hallo minimalisme: 20 dingen om dit jaar nog weg te gooien Valérie Wauters

07 januari 2019

14u41

Bron: Good Housekeeping 0 Vrije tijd Na jaren van spullen verzamelen en mijn huis zo vol mogelijk proppen, moet 2019 bij mij in het teken staan van ontspullen. Ik ging op zoek naar inspiratie, en vond 20 dingen die ik echt wel kan missen in huis. Ik begin vandaag nog aan mijn minimalistische missie, doe je mee?

1. Sokken zonder maatje

Want zeg nu zelf: wie heeft er nood aan een hele reeks single sokken?

2. Plastic bestek

Tijd om vaarwel te zeggen tegen al die plastic messen, vorken en lepels die eigenlijk toch nooit gebruikt worden.

3. Geopende flessen sterke drank

Iedereen heeft wel ergens een geopende fles gin, amaretto of porto staan. Maar weet jij nog exact wanneer je al die flessen voor het eerst opende? Sterke drank blijft na opening ongeveer twee jaar goed, voor de smaak begint te veranderen.

4. Oude sportkledij

Sportkledij verslijt sneller dan gewone kledij, zeker wanneer je meerdere keren per week sport. Een sportbeha die je meermaals per week gebruikt, houdt het ongeveer 6 maanden vol, loopschoenen vervang je bij intensief gebruik best na een achttal maanden.

5. DVD’s

Heb jij ook een kast vol dvd’s, maar kijk je bijna uitsluitend naar Netflix? Dan is het tijd om van je hart een steen te maken en enkele oude favorieten naar de kringloopwinkel te brengen. Hetzelfde geldt trouwens voor die verdwaalde videocassettes die nog achteraan in de kast liggen.

6. Botte messen

Een mes met een gekartelde kant dat ondertussen bot geworden is? Weg ermee, want je gebruikt het toch niet meer.

7. Babyspullen

Zijn je kinderen ondertussen al uit de pampers, maar heb je nog dozen vol babyspullen staan? Als je er zeker van bent dat je geen kinderen meer wilt, kan je er best iemand anders gelukkig mee maken.

8. Haarrekkertjes

We hebben allemaal tientallen haarrekkertjes in huis. Is de rek er al een beetje uit? Of hebben ze een kleur die je toch nooit gebruikt? Weg ermee!

9. Oude zakjes saus

Je kent ze wel: de zakjes sojasaus, mosterd of ketchup die je bij een afhaalmaaltijd krijgt. Weg ermee, want je gebruikt ze toch nooit.

10. Oude medicatie

Bijhouden ‘voor een toekomstige ziekte’ is geen goed idee. Op het moment dat je ziek bent, rep je je toch meteen van de dokter naar de apotheek, en ben je gegarandeerd vergeten wat er nog in je medicijnkastje zit.

11. Oude knutselspullen

Weet je nog die keer dat je vol goede moed begon aan het breien van een sjaal? Nu ligt de wol -inclusief half afgewerkte sjaal- al maanden onaangeroerd in de kast, en is de kans zo goed als onbestaande dat je je project ooit nog afwerkt.

12. Versleten lakens

Een gaatje hier, een scheurtje daar. Door ze regelmatig te wassen raken je lakens op een bepaald moment zo versleten dat je ze echt weg moet doen. Misschien is het een idee om ze aan een dierenasiel te doneren?

13. Oude cd’s

Abonnement op Spotify of Apple Music? Dan verhuis je die oude collectie cd’s maar meteen naar de kringloopwinkel.

14. Extra knopen

Wanneer was de laatste keer dat je nog een nieuwe knoop aan een kledingstuk naaide? Juist.

15. Plastic potjes zonder deksel

Want wees eerlijk: gebruik je ze nog als er geen deksel voor is?

16. Te grote of te kleine kleren

Want geef toe: tegen dat je er weer in past, zijn ze al lang uit de mode.

17. Balpennen

Combineer een avondje voor tv met het testen van oude balpennen. Gooi alles wat niet of slecht schrijft meteen weg.

18. Restjes oude verf

In de garage nog enkele potten verf staan van de gang, woonkamer en keuken? Gooi ze maar weg, want de kans is groot dat de kleur in de pot niet langer matcht met de kleur op je muren. Muurverf kan immers lichter of donkerder worden met de tijd.

19. Goedkope keukenapparaten

Dat wafelijzer dat Mickey Mouse wafeltjes maakt? Of die Star Wars toaster die eigenlijk niet zo goed werkt? Weg ermee!

20. Oude smartphones

Nieuwe smartphone gekocht? 5 oude smartphones ergens weggemoffeld in een schuif, just in case? Maak er een punt van om minstens 4 van de 5 weg te gooien.