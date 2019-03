Vaarwel fileleed: 10 podcasts om de rit van en naar het werk aangenamer te maken Valérie Wauters

08u54 0 Vrije tijd Spendeer jij ook dagelijks ettelijke uren aan het pendelen tussen je huis en je werk? Dan is het misschien tijd om enkele podcasts te ontdekken, die de tijd die je op de baan doorbrengt heel wat sneller zullen doen gaan. Dit zijn onze favorieten.

Podcasts zitten in de lift. Wat begon als een haast onbekend fenomeen, groeit snel uit tot één van de meest populaire vormen van entertainment. Journalisten gebruiken podcasts om er hun journalistieke ei kwijt te raken in de vorm van het gesproken woord, en andere creatievelingen vinden de mogelijkheden van he medium haast eindeloos. Ook wij zijn fan van deze vorm van entertainment, en zetten daarom onze favoriete podcasts uit binnen- en buitenland graag voor jullie op een rijtje.

Start De Dag Met Maarten

Qmusic-dj Maarten Vancoillie neemt je elke ochtend met een podcast mee door de beste nieuwsverhalen van HLN. In “Start de dag met Maarten” praat hij je bij over alles wat je moet weten om aan de dag te beginnen. Dat doet Maarten op een heel persoonlijke manier en met HLN in de hand.

http://www.startdedagmetmaarten.be/

Werk en Leven

Hou jij moeiteloos alle balletjes in je werk en leven in de lucht of durft er ook wel eens een en ander door je living (en je hoofd) te vliegen? Anouck & Kelly, ervaringsdeskundigen in werk en leven, zijn al jaren op zoek naar het mythische evenwicht tussen professionele ambities en een rijkgevuld leven daarnaast. Op een vrolijke manier en met een West-Vlaams accent nemen ze je graag mee op hun zoektocht.

https://www.werkenleven.org/

Welcome to the AA

In de podcast ‘Welcome to the AA’ gaat comedian Alex Agnew elke week op zoek naar mensen of onderwerpen die deel uitmaken van zijn leefwereld. Samen met partner in crime en man achter de knoppen Andries Beckers ontvangen ze gasten uit binnen- en buitenland en bespreken ze de stand van alles wat hen aanbelangt.

https://alexagnew.be/wttaa/

The Bitch Bible

Een podcast die zegt wat iedereen denkt, maar wat alleen een echte bitch zou durven zeggen. The Bitch Bible is een ongefilterde show over populaire cultuur, de ups & downs van millennials en dat alles met een grote dosis zelfrelativering en zelfspot.

https://thebitchbible.com/



Anna Faris is Unqualified

Actrice Anna Faris geeft relatie-advies, dat soms goed, soms twijfelachtig, maar altijd hilarisch is.

https://www.unqualified.com/



My Favorite Murder

Twee comédiennes praten je bij over hun favoriete moordzaken. En neen, dat is lang niet zo luguber als je denkt.

https://www.myfavoritemurder.com/

The Teachers Pet

Hedley Thomas, journalist van The Australian, duikt in zijn podcast ‘The Teachers Pet’ in de mysterieuze verdwijningszaak van Lynette Dawson. Zij was de vrouw van rugbyspeler en leraar Chris Dawson, en verdween spoorloos in 1982. Verwacht je aan een spannende mix van true crime en onderzoeksjournalistiek.

https://www.theaustralian.com.au/the-teachers-pet

You must remember this

Wie meer wil weten over wat er zich zoal voor en achter de schermen afspeelde in het Hollywood van enkele decennia geleden, is bij deze podcast aan het juiste adres. Wat begon in 2014 als een passieproject van Karina Longworth, groeide inmiddels uit tot één van de populairste podcasts over film.

http://www.youmustrememberthispodcast.com

My dad wrote a porno

Host Jamie Morton leest voor uit erotische verhalen die werden geschreven door zijn vader, terwijl co-hosts James Cooper en Alice Levine daarop reageren. Het resultaat is een hartverwarmende, hilarische en met plaatsvervangende schaamte gevulde podcast.

http://www.mydadwroteaporno.com

Call your girlfriend

Aminatou Sow en Ann Friedman zijn beste vriendinnen die ver van elkaar verwijderd wonen. Elke week bellen ze op de podcast met elkaar om alle onderwerpen van politiek tot tampons met elkaar te bespreken. Wie op zoek is naar een podcast met twee sterke vrouwen in de hoofdrol is bij Call your girlfriend aan het juiste adres.

https://www.callyourgirlfriend.com/