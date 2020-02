Universiteitsbuurt in Brussel de op één na coolste in Europa volgens The Guardian Roxanne Wellens

11 februari 2020

11u12

Bron: The Guardian 0 Vrije tijd De Britse krant ‘ De Britse krant ‘ The Guardian ’ noemt de buurt rond de VUB de leukste plek in Europa, na Järntorget/Långgatorna in Zweden. “Je zal net zo gemakkelijk een Afrikaanse migrant tegenkomen die zijn droomrestaurant opent, als een doorwinterde Brusselaar die al jàren een eigen bar heeft”, klinkt het. Waarom is de universiteitsbuurt zo hip?

De buurt bevindt zich in de Brusselse gemeenten Elsene en Etterbeek, en hoort nu bij de 10 coolste plekken van Europa, volgens de krant. De voorbije jaren heeft het groot aantal studenten dat er woont veel opkomend talent en investeringen aangetrokken, met veel nieuwe zaken tot gevolg. Naast een broeihaard voor creativiteit, is de buurt erg divers - je vindt er zowel studenten als Brusselaars op leeftijd - én bovendien is het er (nog) niet toeristisch. Andere hippe buurten op de lijst zijn onder andere El Cabanyal in Valencia, het Poolse Powiśle in Warsaw en Ostiense in Rome.

‘See U’

Duurzaamheid wordt hoog in het vaandel gedragen in de Brusselse universiteitsbuurt. ‘See U’, een groot start-up experiment in de voormalige kazerne aan de Kroonlaan, is daar een voorbeeld van. Het aanbod aan duurzame vegan restaurantjes, bars en glutenvrije bakkerijen is groot. Er worden onder andere coole feestjes georganiseerd, elke week is er een bio-markt en er is zelfs een rolstoelvriendelijk café. Volgens ‘The Guardian’ zijn het vooral vrouwelijke ondernemers die ‘See U’ doen draaien. Zo is er Rachida Bouganzir, eigenares van het ‘Haricot Magique cafe’, dat een grote indoor en outdoor ruimte heeft voor ouders en kleine kinderen.

Wat is er doen?

Bezoek ‘Boire et Fumer’, een authentieke wijn en sigaarwinkel die zich al 57 jaar op de Avenue de l’Université bevindt, of ga shoppen in ‘Cheep’, een kledingboetiek waar zowel jonge meisjes als vrouwen van 90 over de vloer komen. Na een kopje koffie kan je het ‘Cimitière d’lxelles' bezoeken: een authentiek kerkhof met art nouveau grafstenen.

Eten en drinken

In de wijk ‘Place de la Petite Suisse’ kan je volgens de Britse krant terecht voor kwaliteitsvol Aziatisch eten. ‘Bar Le Montmartre’, op hetzelfde plein, is al jaren een plek voor studenten en koppels die zoeken naar een rustig plekje om van live muziek te genieten. ‘La Verveine’ serveert Frans-Marokkaans eten in een relaxte setting en aan de overkant van de straat vind je ‘Café Ricardo’s’, voor Portugees eten én een al even Zuiders cliënteel. Wie wil zondigen kan terecht bij glutenvrije bakkerij ‘Chambelland’ voor een lekker gebakje.

Overnachten

Omdat de universiteitsbuurt niet toeristisch is, zijn er ook geen hotels. Maar op een korte tramrit afstand kan je logeren in het ‘Pantone Hotel’, waar een tweepersoonskamer €59 kost en wordt toegewezen naargelang de stemming en lievelingskleur van de gasten.