Uitzonderlijk vroege eerste ‘barbecuereflex’: hoe krijg je de grill weer schoon? Margo Verhasselt

21 februari 2019

14u35 0 Vrije tijd Met al een week dagtemperaturen boven de tien graden ‘zomert’ het zéér uitzonderlijk in februari - meteen goed voor een uitzonderlijk vroege eerste ‘barbecuereflex’. Maar eerst dient die te worden schoongemaakt en ontmost, want ook de verkoop van bleekwater piekt, zo blijkt uit een rondvraag bij enkele warenhuisketens. Maar hoe krijg je die barbecue ook weer schoon?

“Wij voelen het al fel kriebelen, en onze klanten en beenhouwers ook”, klinkt het bij Colruyt, dat afgelopen weekend 60% méér vlees verkocht in vergelijking met hetzelfde weekend vorig jaar. “Vooral de verkoop van typische barbecueproducten als brochettes en ribbetjes springt er fel uit”, weet woordvoerder Yana Morren. “Speciaal omwille van het mooie weer hebben we sinds vorige week ook twee houtskoolproducten beschikbaar.”

Ook bij Delhaize gaan er dezer dagen meer worsten, brochettes, koteletten en hamburgers buiten. “De verkoop is uitzonderlijk in die zin dat hij er anders in deze periode van het jaar eigenlijk níet is”, kadert Roel Dekelver. “Dit zijn producten waar de consument normaal pas ergens in april of mei naar vraagt. Omdat we in onze winkels over eigen ateliers beschikken, kunnen onze slagers snel paraat staan met het nodige.” Maar bij barbecueën komt ook een vervelend klusje kijken: heb je al eens geprobeerd het aangekoekt vet en de verbrande resten met wat staalwol en zeep van je barbecuerooster te verwijderen? Inderdaad, leuk is anders en je bent er lang mee bezig voordat je echt resultaat hebt. Dat kan beter. We geven tips.

- Wanneer je de grill opwarmt en er vervolgens met de helft van een rauwe ajuin over wrijft, kan je de aanbakresten veel makkelijker verwijderen.

- Barbecue-chef Koos van Essen heeft een snelle tip voor de ongeduldige kok: Dasty. “Het is een soort wondermiddel van de Wibra, het beste ontvettende middel dat ik ooit heb gebruikt. En het kost haast niets: een euro twintig voor anderhalve liter.”

- Vis op de barbecue gebakken? Wrijf je rooster meteen na het bakken schoon met een halve citroen of met een prop (gebruikt) aluminiumfolie; visrestjes gaan al gauw ruiken.

- Wikkel het rooster in oud, vochtig, krantenpapier en laat het een nachtje rusten. In de ochtend zullen de meeste resten aan het papier plakken.

- Hou je barbecuerooster warm en giet er vervolgens wat bier over, laat even inwerken. Nadien kun je het meeste vuil eraf vegen met wat keukenpapier.

- Gooi na het grillen het rooster in het gras. Niet wanneer het nog gloeiend heet is natuurlijk, want dan heb je een schroeiplek. Maar het schijnt dat de dauw en het gras samen er voor zorgen dat alles er weer goed uitziet.