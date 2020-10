Uitwaaien met Ensor of leren zingen met Ann Van den Broeck: 6 tips voor een verrassend weekend David Devriendt

10 oktober 2020

11u04

Bron: NINA 0 Vrije tijd Weekend? Ons favoriete moment van de hele week. Zeker als het de kans geeft om alle stress van de werkweek opzij te schuiven en naar hartenlust op te laden. Dit weekend doe je dat met een kussengevecht, een bioscoopfilm, dé expo van het najaar, een muzikaal moment, een frisse kunstwandeling of een prachtig album. Take your pick.

1. Iedereen kan zingen, volgens Ann

Van The Masked Singer tot The Voice: een mooie zangstem is een hoog goed in deze tijden. Maar wat als je vals zingt, of net die ene uithaal mist? Vrees niet: Ann Van den Broeck, vrouw van Stany Crets maar vooral gevierde zangeres, deelt haar tips en tricks in een boek: ‘Zing! Tips en tricks om je stem te gebruiken’.

Ann: “Het is geen boek dat je uitleest, waarna je plots kan zingen. Je moet eraan werken – liefst elke dag. Geduld is het allerbelangrijkste. Soms gaat een oefening vanzelf en soms lukt ze pas na twee maanden. Veel mensen hebben het talent, maar gebruiken een verkeerde zangtechniek. Naast het boek zal ik online lessen en masterclasses geven, om ook op zoek te gaan naar je eigen stem. Het heeft geen zin om Beyoncé na te doen als dat niet in je zit.”

‘Zing!’ is uitgegeven bij Pelckmans uitgevers, 22,50 euro. www.iedereenkanzingen.be.

2. In het kielzog van Ensor

Uitwaaien aan zee en intussen kunst opsnuiven? Dat kan met de interactieve Ensorwandeling die je leidt langs dertien favoriete Oostendse plekjes van de kunstschilder. Bezoek ook zeker het vernieuwde James Ensorhuis.

www.ensorstad.be.

3. Kussengevecht!

Je ziet het vaak in films, maar hoelang is het geleden dat jij je uitleefde met een ouderwets kussengevecht? Het zorgt meteen voor een fiks dopamineshot.

4. Alicia Keys verbluft

Van ‘Fallin’’ en ‘Empire State of Mind’ tot ‘If I Ain’t Got You’. Ballades zijn het stokpaardje van Alicia Keys en ontbreken dan ook niet op haar zevende album ‘ALICIA’. Ze schakelt moeiteloos tussen funk, r&b en soul en maakt zelfs een politiek statement. ‘Perfect Way To Die’ gaat over een zwarte moeder van wie de zoon neergeschoten wordt door een agent. Klinkt herkenbaar?

5. Dé expo van het najaar

Er was veel te doen over Congo en ons koloniale verleden de jongste maanden. De expo ‘100 x Congo. Een eeuw Congolese kunst in Antwerpen’ komt dus als geroepen en zet aan de hand van honderd objecten aan tot dialoog en reflectie. Must-see.

www.mas.be.

6. De nieuwste van Sofia Coppola

In de bioscoopfilm ‘On The Rocks’ speelt Bill Murray de pannen van het dak als een playboy op leeftijd die zijn schoonzoon verdenkt van ontrouw en hem samen met zijn dochter schaduwt.