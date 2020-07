Uitwaaien in Vlaanderen: de mooiste plekjes om helemaal tot rust te komen Birte Govarts

06 juli 2020

10u04

Behoefte aan frisse lucht, maar de eeuwige wandeling-door-de-wijk intussen wat beu? Onze collega's van Goed Gevoel tippen hun favoriete rustige plekjes om heerlijk te wandelen, te fietsen en – voor de moedige zielen – te lopen.

Antwerpen

- Mechels Broek



Beautyredactrice Sophie: “Mechels Broek is mijn favoriet, zowel om te gaan lopen als om te wandelen. Op het jaagpad is het tamelijk druk, maar zodra je het ­rivierengebied intrekt, is het ­superrustig. Het grote voordeel: je vindt hier verschillende routes en kan kiezen voor avontuur – een pad waarbij je over natuurlijke ­hindernissen moet klauteren – of voor een enorm kindvriendelijke wandeling die je langs weides met koeien en paarden loodst.”

Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied, Muizenhoekstraat 7, 2812 Muizen

- De Averegten

Webredactrice Valérie: “In Heist-op-den-Berg vind je natuurgebied De Averegten, 100 ­hectare heerlijk bos, afgewisseld met ­weilanden en een dierenweide. In normale tijden kan je er rustig iets drinken in het Boshuis, terwijl de kinderen zich uitleven in de speeltuin of ­zandbak. Voor kleine avonturiers is er ook Hobbeldonk, een natuurspeelplaats zonder voorgevormde speeltuigen, maar met spelaanleidingen zoals zand, water, wilgenhutten en liggende boomstammen. Ideaal om de creativiteit en fantasie te stimuleren!”

De Averegten, Boonmarkt 4a, 2220 Heist-op-den-Berg

- ’t Stad

Redactrice Nathalie: “Ondertussen heb ik zowat alle ­hoeken van Antwerpen gezien, en de beste plaats om tot rust te komen in de stad ligt voor mij pal in het centrum. De lege terrassen en straten doen mijn hart bloeden, maar brengen me – vreemd genoeg – ook rust. Plots is er tijd. Niet alleen om rustig rond te kuieren en de hond uit te laten, maar ook om de stad echt te zien en te bewonderen. Zonder de drukte en het lawaai die normaal eigen zijn aan Antwerpen. Op zich valt er niks extra’s te beleven of te zien: de monumenten staan er nog wel even. Maar de allesoverheersende stilte, die is – hopelijk – wel tijdelijk.”

Vlaams-Brabant

- De Kesselberg

Eindredacteur Ann-Marie: “De Kesselberg is met 75 meter het ­hoogste punt van Leuven. Het bos is ­ideaal voor ­wandelliefhebbers en ­kinderen die graag huisjes bouwen met stokken. ­Bovendien heb je er een prachtig uitzicht over heel de stad.”

Kesselberg, 3010 Leuven

Limburg

- Het Klankenbos

‘Goed Gevoel’-wetenschapper Martijn: “Het Klankenbos is een korte wandelroute in provinciaal domein Dommelhof waar je het hele jaar door in de openlucht verschillende klankinstallaties vindt. Zo kan je in een mooie en rustige omgeving klankkunst ontdekken. Nog niet uitgewandeld? Het Kempisch Kanaal ligt vlakbij!”

Provinciaal domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt

Oost-Vlaanderen

- Natuurpark Overmeers en Park Halfweg

Chef redactie Liesbeth: “Ik heb altijd graag gewandeld, ver en dichtbij. Op thuiswerkdagen probeer ik het zelfs twee keer per dag te doen: een kort tochtje na de middag, tegen de postlunchdip, en een lange wandeling ’s avonds, om mijn hoofd leeg te maken. Ik woon in Gent, vlak bij het Sint-Pieters-Station en de Blaarmeersen. Daar kom ik graag ’s avonds, om naar de zonsondergang te kijken. Maar ik heb vlakbij ook nog twee nieuwe groene favorietjes ontdekt (want groot zijn ze niet).

Natuurpark Overmeers ligt achter het station, langs de R4. In normale tijden heb je daar wel wat lawaai van voorbijrazende auto’s, maar nu dus niet. Bij de vijver met de vriendelijke zwaan en het wuivende riet waan je je met een klein beetje verbeelding in Zweden. Het kronkelende weggetje dat je langs een bijzondere ­eucalyptusboom en een knoestige oude den voert, heeft dan weer iets van een kustpad in Landes … Zalig!

Park Halfweg is de andere sweet spot. Je gaat erin via de Watersportbaan, ter hoogte van het nieuwe dierenasiel. Je wandelt langs de achterkant van de ­Malem-wijk en komt voorbij een mooie Leie-arm en een vijver met zicht op weelderige, moerassige ­natuur. Als je het park weer uit wandelt, kan je de bocht maken langs de Watersportbaan en zo de Blaarmeersen in gaan. Tienduizenden stappen wandelplezier, en dat allemaal vlak bij mijn voordeur!”

1. Natuurpark Overmeers: ingang via Sint-Denijslaan of het fietspad van de V. Vaerwyckweg in Gent

2. Park Halfweg: ingang via Noorderlaan, vlak bij het nieuwe dierenasiel in Gent

- Schorren van de Durme

Lay-outer Barbara: “In Tielrode bij Temse kan je met een boot de Durme over. Aan de overkant vind je natuurreservaat Schorren van de Durme, een domein van 24 hectare vol riet en wilgen waar het prachtig wandelen en fietsen is.”

West-Vlaanderen

- De Gavers

Redactrice Birte: “Ik heb het grote geluk dat ik vlak bij provinciedomein De Gavers in Harelbeke woon. Hier vind je maar liefst 179 hectare aan natuur en bos, met in het midden het Gavermeer. Zelf wandel ik regelmatig rond het meer – een wandeling van zo’n 5 kilometer – maar je kan ook kleinere lussen maken. Als mijn zoontje van drie meegaat, wandelen we naar een kleinere vijver waar hij naar hartenlust steentjes in het water kan gooien of door een verrekijker naar de overkant van het meer kan kijken. Is je kind iets ouder? Dan haalt het zijn of haar hart vast op op het mountainbikeparcours met heuvels.”

De Gavers, Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke

4 tips voor meer avontuur tijdens je tochten

• Laat boodschappen achter voor je vrienden

Ga je op wandeling door de buurt? Neem dan krijt en op voorhand gemaakte tekeningen of briefjes mee en laat boodschappen achter op de stoep of in de brievenbus van vrienden of buren.

• Ga op jacht

De mogelijkheden zijn oneindig. Download een ­geo­cachingapp en ga op zoek naar verborgen caches – schatten – in je buurt. Of jaag met Pokémon Go op Pokémons. Bijzonder entertainend, zelfs als je de cartoon nog nooit gezien hebt.

Geocachingapp: gratis te ­downloaden in de App Store en Google Play Store

• Stippel een zoektocht uit

Zin om tijdens de wandeling rustig bij te praten met je partner? Dan kan je op voorhand een zoektocht uitstippelen voor de kinderen. Laat tips achter, verstop kleine verrassingen ... Uren – of toch minstens één uurtje – plezier verzekerd!

• Teken een hartje op Strava

Toegegeven: het vereist een beetje oefening, maar in de gps-app Strava kan je tekeningen maken door te wandelen of fietsen. Stippel dus op voorhand je route uit en probeer een perfect digitaal hartje of andere figuur te vormen. ‘Wij doen aan figuurwandelen’, is toch cooler dan ‘Wij gaan vaak wandelen’.

Strava: gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store