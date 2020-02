Zillertal Gesponsorde inhoud Uitstekende sneeuw én milde temperaturen: de troeven van zonskiën Aangeboden door Zillertal Arena

05 februari 2020

Van het Tiroolse Zillertal tot aan de Salzburger Pinzgau ontdek je 143 kilometer piste met 52 kabelbanen en liften voor skiërs en snowboarders. Beginners of ambitieuze sportievelingen: het aanbod aan pistes biedt voor elk wat wils. De hoogteligging van de Zillertal Arena, tot 2.500 meter boven de zeespiegel, garandeert uitstekende sneeuwcondities tot het einde van het seizoen mét milde temperaturen - ideaal om in het voorjaar te skiën!

Merkbaar hogere temperaturen, perfecte firn en eindeloze zonneschijn zorgen ervoor dat skiën in het voorjaar in de Zillertal Arena een bijzondere ervaring is. Maar zonskiën betekent niet alleen stralende zonneschijn en fantastische pisteomstandigheden. Als je in het voorjaar naar de Zillertal Arena gaat, kan je ook rustieke hutten en moderne restaurants met grote panoramaterrassen bezoeken. Daar kan je in een ligstoel de warme zonnestralen op je gezicht voelen.

Als een filmster

Talrijke extra aanbiedingen maken de skidagen nog afwisselender. Bij vier Speed Check en vijf Ski Movie banen kan je je snelheid laten testen en bepalen of je star quality hebt; bij de vijf fotopunten kan je onvergetelijke herinneringen laten vastleggen. Wie erin slaagt om minstens zes van de veertien stations aan te doen en zich op www.zillertalarena.com/champions registreert, ontvangt gratis het digitale Champions Book, een fotoboek met prachtige herinneringen aan je skivakantie.

Nieuw! De Bagjump Landingbag powered by Prinoth biedt een freestyle gevoel voor iedereen op drie verschillende grote afsprongen. Het enorme luchtkussen is gratis te gebruiken in het Actionpark Kreuzwiese.

Good Morning Skiing

Heb je er altijd al van gedroomd om de eerste op de piste te zijn, om de sporen te trekken op ongerepte hellingen, terwijl je de zon ziet opkomen? Wees dan vroeg uit de veren! Elke donderdag en zondag van maart zullen enkele liften in Zell, Gerlos en Königsleiten al om 6u55 uur geopend zijn. Vroege vogels kunnen voor een stevig ontbijt terecht in een van de vele gezellige hutten in de Zillertal Arena.

Buiten de piste

Even een activiteit zonder skilatten of snowboard? Ook buiten de piste heeft de Zillertal Arena meer dan genoeg te bieden. Wat is er mooier dan door de met sneeuw bedekte natuur te wandelen? Ook de vier dorpjes Zell, Gerlos, Wald-Königsleiten en Krimml zijn bijzonder charmant. Je kan er bijvoorbeeld kegelen, aan curling doen, plonzen in een buitenzwembad of smullen van de Zillertaler krapfen, een lokale specialiteit. Om echt te onthaasten in de Zillertal Arena kan je een arresleetocht boeken. Gehuld in warme dekens glijd je zachtjes door het winterse landschap, met alleen de belletjes van de paardenkoets als begeleidende muziek.

Snowtubing en rodelen

Wist je dat er nog andere manieren bestaan dan op ski’s of met je snowboard van de helling naar beneden te glijden? Ook met snowtubing valt er veel sneeuwpret te beleven: in een rubberband ga je zo snel mogelijk naar beneden. Op het 200 meter lange parcours bovenaan de Gerlossteinbahn kan je dat naar hartenlust uitproberen. Helemaal leuk: het gebruik van de baan is gratis. Ook rodelen kan met het hele gezin op liefst zes rodelbanen. Wil je het wat later maken? Geen probleem, een deel van de rodelbanen is ’s avonds verlicht.

Meer info: www.zillertalarena.com