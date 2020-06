Uitgetest: reizen met een rooftoptent. En dat op een van de kleinste autootjes van België! Nele Annemans

27 juni 2020

13u47 0 Vrije tijd Reizen met een tent op het dak van je auto? Het is hip tegenwoordig. Wij deden de test en vonden daarmee dé ideale manier om deze zomer rond te trekken.

Dat uitgerekend ik met mijn ‘voiture uit de jaren stillekes’ de rooftoptent ging uittesten zorgde spontaan voor gegniffel bij mijn collega’s, familie en vrienden. Toch kreeg ik bij Rooftoptravel meteen een enthousiast mailtje terug. “Tuurlijk kan jij een daktent uittesten. Ons motto is dat er op élke auto een rooftoptent past”. Dus ook op mijn 17-jarige Renault Clio.

Amper een weekje later is het al zover en word ik door Michael verwelkomd in het atelier van Rooftoptravel in Kruisem, aan de voet van de Vlaamse Ardennen. Twee jaar geleden stampte hij met zijn kompaan Thomas een zaak in daktenten uit de grond. Ik ben wat nerveus over de omvang van mijn sardineblik, maar Michael stelt me meteen gerust: “We willen aan heel Vlaanderen tonen dat onze daktenten ook op kleine wagens passen.” Helemaal uitgelaten begint hij aan de montage van de rooftoptent.

Twee linkerhanden

De installatie ziet er professioneel uit en nog geen halfuurtje later staat de tent erop. Michael toont me stapsgewijs hoe je de tent moet opzetten en weer afbreken. Ook dat verloopt allemaal in een mum van tijd. Het is alleen nog afwachten of mijn twee linkerhanden het even makkelijk en snel voor elkaar krijgen. Aan het einde geeft hij me ook nog enkele tips en apps met plekken om ons kamp op te slaan.

“C’est génial!”

De volgende dag is het le moment suprême. M’n lief en ik zoeken via de app park4night een plekje uit om de nacht door te brengen. Ons oog valt op een gratis parkeerterrein in Oudergem, aan een van de ingangen van het Zoniënwoud. Nu alleen die tent nog recht krijgen. Wonder boven wonder slagen we er bijna even snel in als Michael zelf. #Schouderklopje!

Zowel m’n wederhelft als ik kijken apetrots naar de constructie terwijl we op het bankje ietsje verderop genieten van een glaasje wijn en de geuren en kleuren van het bos. Meteen lokken we ook heel wat kijklustigen. “C’est génial!”, is maar een van de vrolijke reacties die we krijgen.

Als het summum van vrijheid bestaat, voelt het zo

Maar dan volgt misschien nog wel de grootste test: het slapen zelf. Een klein tentje is makkelijk om te monteren. Het staat er in een wip, maar ruim is het natuurlijk niet. En toch, slapen en zelfs wat dartel gestoei lukken zonder veel problemen.

Na een nachtje sterrenkijken worden we wakker met vanuit ons bed zicht op het prachtige Zoniënwoud. Als vrijheid bestaat, dan voelt het zo. Het is dan ook met spijt in het hart dat ik de volgende dag de rooftoptent van m’n Clio weghaal. Want hoewel ik er maar een weekendje van mocht proeven, is hij vooral een geweldig alternatief om langere tijd mee rond te reizen.

Kortom, Rooftoptravel is een absolute aanrader voor iedereen die deze zomer verschillende plekjes wil ontdekken, en ja, ook voor de klunzige niet-kampeerders onder ons die rondrijden in piepkleine wagentjes.

Nog een pluspunt: Michael en Thomas zetten zich ook in voor het goede doel. Zo maakten ze eind 2019 deel uit van de Noordkaapchallenge. Met die uitdaging steunden ze twee goede doelen: het Creatief Centrum voor (ex) Kankerpatiënten van AZ Groeninge Kortrijk en de Alzheimer Liga Regio Gent waarvoor ze in totaal ruim 7.000 euro inzamelden.

Info:

De daktenten zijn zowel te koop (prijzen vanaf 1.289 euro) als te huur. Tijdens het hoogseizoen (van 15 juni tot 15 september) is het alleen mogelijk om de daktent per week te huren (prijzen vanaf 125 euro). Buiten het hoogseizoen is het ook mogelijk om de daktent een weekend uit te lenen (prijzen vanaf 75 euro).

Meer info vind je op: rooftoptravel.be.