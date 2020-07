Uitgetest: overnachten in stijl op de glamping van Tomorrowland Liesbeth De Corte

23 juli 2020

08u57 0 Vrije tijd Geen festivals deze zomer? Dan organiseert Tomorrowland gewoon een luxueuze camping, mét grote stijlvolle tenten, ontbijtjes van meesterchef Wout Bru en livemuziek (van Regi!). En of NINA-redactrice Liesbeth het zag zitten om dat uit te testen.

Liesbeth: “Het plan was om met mijn vriend deze zomer naar Zweden te trekken, om ons uit te leven op het muziekfestival Way Out West en een citytrip in Göteborg eraan te breien. En normaal gezien hebben we nogal de gewoonte om alles last minute vast te leggen, tot grote spijt van onze spaarrekening. Drie keer raden wat we dit jaar dachten: ‘Ons hebben ze niet liggen deze keer. No way, José.’ Voor één keer hadden we alles netjes op tijd geregeld. En dan twee maanden later: bam. Corona stak een stevige stok voor onze vakantieplannen, want zowel het festival als de vlucht werd geannuleerd.

Er zijn natuurlijk ergere dingen, maar toch was het stevig balen. Tot er een troostprijs uit de lucht viel. Of ik - als festivalganger - graag naar Tomorrowland wou gaan? Goh ... De beats van Dimitri Vegas en Like Mike zijn niet zo m’n ding, eigenlijk. Maar één blik op de glamping Green Fields - die Tomorrowland dit jaar als alternatief organiseert vlak bij Durbuy - was voldoende om m’n scepticisme te laten varen.”

Een Ibiza-gevoel in België

“Op voorhand wisten we niet in welke tent we zouden belanden, al had ik mijn hoop gevestigd op de Experimental Room. Een grote, witte kloktent die ingericht is als een idyllische b&b op Ibiza. Denk: gedroogde bloemen in een vaas, dromenvangers met lange veren, fruitkistjes die gebruikt worden als kast en rotan meubilair. Er was zelfs een privéterras met een tafel en stoelen van bamboe. En jawel, ik had chance.”

“Hoewel slapen op een festivalterrein een zekere charme heeft en een gezapige sfeer uitstraalt, kan ik niet ontkennen dat glamoureus kamperen z'n voordelen heeft. Geen gekibbel over wie de luchtmatras moet opblazen, want het bed - met échte matras - staat gedekt klaar. ’s Nachts passeren er geen beschonken jongeren die om de haverklap “hoereeuuuuh” brullen, laat staan dat één of andere dronkaard je tent aanziet als een urinoir. En ’s ochtends is er geen aanschuifrij van hier tot in Tokio aan de douches. Hallelujah.”

“Nog zo'n pluspunt: je moet geen weke sandwiches meenemen als ontbijt, want er wordt eentje voorzien van de hand van Wout Bru. Pistolets met beleg, verse koffiekoeken, fruitsap en granola met yoghurt. Alleen een beetje jammer dat je voor een simpele koffie moet bijbetalen ... Maar soit.”

Voor ieder wat wils

“Overdag valt er ook genoeg te beleven: luxepoezen kunnen een massage of privésessie in de sauna en jacuzzi boeken. Voor wie het sportiever ziet, zijn er yogalessen of wordt er aangeraden om naar Adventure Valley te gaan. De naam zeg het zelf: het is een avonturenpark, met onder meer een zipline en een vrije val van veertig meter. Niet echt voor broekschijters, zoals wij. “

“Je kan ook tien minuutjes rijden en je staat al in Durbuy. Om het met de woorden van Rob Vanoudenhoven te zeggen: ‘J’aime, j’aime Durbuy’. Maar tijdens corona? Toch liever niet. In de voormiddag is het er lekker rustig, maar na lunchtijd is het plots over de koppen lopen. Niet bepaald aangenaam in deze tijden. En eerlijk? Durbuy noemt zichzelf het kleinste stadje ter wereld, en terecht. Veel valt er niet te zien. Een godganse dag kan je er dus niet mee vullen. Als de twee stadsmensen die we zijn, gaan we dus liever op goed geluk wat wandelen in de bossen en relaxen in Green Field. De voorraad gezelschapspellen, boeken en wijn die we hadden meegebracht, beloven genoeg pret.”

Waar zijn die handjes?

“Op den duur zou je bijna vergeten dat Tomorrowland hand in hand gaat met muziek. We schrikken ons dan ook een ongeluk wanneer we ’s avonds gaan aperitieven - want ja, ze serveren er héérlijke cocktails - en plots iemand horen roepen: ‘Waar zijn die handjes?!’ Nee, Regi, hier? Blijkbaar waren we de enigen die de line-up niet hadden bekeken en die verrast waren, want het terras voor de draaitafel zit vol. Iedereen had zich braaf aan een tafeltje genesteld, terwijl Regi alles geeft.”

“Best een grappig zicht, en in eerste instantie een beetje onwennig dat je niet mag dansen. Maar na een tijdje is iedereen aan het meezingen, aan het wiebelen op z’n stoel of met de vuisten in de lucht aan het slaan. Ongetwijfeld aangestoken door het enthousiasme van een groep kerels die er op vrijgezellenweekend waren. Al zaten in mijn geval mogelijk de lekkere cocktails er ook voor iets tussen.”

Praktisch

Je kan op Green Fields slapen in verschillende tenten, boomhutten en ensuites voor twee personen. Er zijn ook enkele tenten voor vier personen. Prijzen beginnen vanaf 138 euro per persoon voor twee nachten. Je kan nog reserveren voor juli en augustus. Meer info vind je op de website.

Lees ook:

Uitgetest: reizen met een rooftoptent. En dat op een van de kleinste autootjes van België!

Uitgetest: back to basics voor beginners. Wij gingen buitengewoon kamperen in een tipitent