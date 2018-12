Uitgetest: ontstressen met paarden Birte Govarts

14 december 2018

14u53

Bron: Goed Gevoel 2 Vrije tijd Feit: je bloeddruk en je hartslag dalen wanneer je een hond aait. Dat komt door de aanmaak van oxytocine, ook weleens het knuffelhormoon genoemd. Of ontspannende activiteiten met andere dieren hetzelfde effect op ons hebben, is niet wetenschappelijk bewezen, maar razend populair zijn ze wel. Vier redactrices namen de proef op de som en gingen ‘beestig’ ontstressen! Deze week: redactrice Birte volgde een coaching met paarden.

Birte: “Wanneer paarden in contact gebracht worden met mensen, reageren ze op de manier waarop die persoon zich tegenover hen gedraagt, vertelt Meredith Van Overloop van Triangis mij. Met zijn lichaamstaal geeft een paard feedback op het gedrag van de mens, waardoor onderliggende patronen zichtbaar worden en ongerijmdheden in denken, voelen en doen aan de oppervlakte komen. Ik ben benieuwd!”

Paardentaal

“Wanneer ik ‘s ochtends aankom op de manege stelt Meredith me eerst een heleboel vragen. Wanneer heb ik last van stress? Wat zijn mijn verwachtingen? En - niet onbelangrijk - vind ik paarden leuke dieren? Het antwoord is ja, al moet ik toegeven dat ik niet al te veel ervaring heb met de beesten. Gelukkig krijg ik voordat we aan de slag gaan een cursus ‘paardentaal’. Ik leer dat een blij paard kauwt, geeuwt en de oren naar voren richt. Legt het paard de oren in de nek? Dan is het op zijn hoede.

Met Tatos op stap

“Paarden zijn heel alerte dieren, waardoor ze ook haarscherp jouw gevoelens aanvoelen. Meer zelfs, ze spiegelen die gevoelens ook, of geven feedback. Dat blijkt meteen wanneer ik de eerste oefening doe. Meredith stelt me voor aan Tatos, een prachtige ruin van 22 jaar oud, met wie het vanaf de eerste seconde klikt. Het is de bedoeling dat we samen een parcours afleggen en dat ik hem kordaat ‘meeloods’, met mijn voeten stevig op de grond en mijn gedachten in het nu. Wanneer ik begin te twijfelen of wanneer mijn gedachten afdwalen blijft Tatos stilstaan en staart hij me met zijn grote ogen recht aan. Het is alsof hij wil zeggen: ‘Mens, herpak je nu toch.’ Ondertussen observeert Meredith en stelt ze vragen die me doen stilstaan bij mijn leven, en hoe deze oefening daar een weerspiegeling van kan zijn. En inderdaad: ik ben iemand die in stresssituaties makkelijk haar zelfvertrouwen verliest, en begint te twijfelen aan zichzelf. Knap van Tatos dat hij dat zo aanvoelt.”

Wandelen met Wasabi

“Na een dik uur oefenen met Tatos - dat parcours legden we enkele keren succesvol af, maar we stonden minstens even vaak stil - is het tijd voor een grotere uitdaging met Wasabi. Een pittige dame. Zenuwachtig loods ik haar mee naar het parcours...om het al bij de eerste poging vlekkeloos af te leggen. Na dik twee uur coaching besluit ik dat het voldoende geweest is. Bij deze coaching heb je een groot deel zelf in handen, dus geschikt voor iedereen.”

Praktische info

Birte volgde deze individuele coachingsessie bij Triangis. Duur: ongeveer 3 uur. Prijs: € 150 per sessie. Let wel: in de meeste gevallen zijn er meerdere sessies nodig om je doel te bereiken. Je traject wordt in samenspraak met Triangis uitgestippeld. Meer info vind je op www.triangis.be.